В Краснотурьинске (Свердловская область) осужденные исправительной колонии № 3 изготовили макет легендарного танка Т-34 из картона и бумаги. Об этом сообщило ГУФСИН России по Свердловской области.
«В рамках подготовки и празднования Великого Дня Победы осужденные из картона и бумаги изготовили макет легендарного танка Т-34 масштабом 1:10», — говорится в сообщении пресс-службы. ГУФСИН также отмечает, что колония занимается производством мебели, текстиля и товаров широкого потребления на десятки миллионов рублей. С начала года уже было произведено товаров на 1,9 миллиарда рублей.
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