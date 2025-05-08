08 мая 2025

Свердловские осужденные изготовили танк Т-34 из картона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Масштаб изготовленного танка 1:10
Масштаб изготовленного танка 1:10 Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) осужденные исправительной колонии № 3 изготовили макет легендарного танка Т-34 из картона и бумаги. Об этом сообщило ГУФСИН России по Свердловской области.

«В рамках подготовки и празднования Великого Дня Победы осужденные из картона и бумаги изготовили макет легендарного танка Т-34 масштабом 1:10», — говорится в сообщении пресс-службы. ГУФСИН также отмечает, что колония занимается производством мебели, текстиля и товаров широкого потребления на десятки миллионов рублей. С начала года уже было произведено товаров на 1,9 миллиарда рублей.

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В Краснотурьинске (Свердловская область) осужденные исправительной колонии № 3 изготовили макет легендарного танка Т-34 из картона и бумаги. Об этом сообщило ГУФСИН России по Свердловской области. «В рамках подготовки и празднования Великого Дня Победы осужденные из картона и бумаги изготовили макет легендарного танка Т-34 масштабом 1:10», — говорится в сообщении пресс-службы. ГУФСИН также отмечает, что колония занимается производством мебели, текстиля и товаров широкого потребления на десятки миллионов рублей. С начала года уже было произведено товаров на 1,9 миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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