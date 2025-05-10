Чем известна тюменская певица Инстасамка, которая отмечает юбилей

Певице из Тобольска Дарье Зотеевой, выступающей на сцене под псевдонимом Инстасамка, исполнилось 25 лет. Во время своего творческого пути тюменка не раз оказывалось в эпицентре скандалов. URA.RU вспомнило самые громкие из них.
Кто такая Инстасамка
Дарья Зотеева родилась в Тобольске 11 мая 2000 года. После окончания средней школы поступила в местный техникум, но была отчислена. Затем стала студенткой Московского финансово-экономического университета, откуда ее также выгнали. В 2017 году Зотеева начала карьеру блогера. Сначала она взяла псевдоним Президентша, а затем стала Инстасамкой. Первый музыкальный альбом тюменки вышел в 2019 году.
Нападение на курьера
В 2021 году Дарья Зотеева напала на курьера сервиса «Яндекс. Еда», который привез ее заказ. Тюменке не понравилось, что мужчина проигнрорировал коронавирусные требования и пришел к ней без маски и перчаток. За это Зотеева высыпала на него содержимое пепельницы, выслушивать извинения сотрудника сервиса Инстасамка наотрез отказалась. За этот инцидент «Яндекс. Еда» навсегда заблокировала аккаунт Зотеевой.
Скандал с визажистами
В феврале того же года Инстасамка выгнала из квартиры своих визажисток, попутно выбросив за дверь их вещи. Позднее она назвала девушек «нищим обслуживающим персоналом». Спустя несколько лет Зотеева призналась, что подстроила скандал специально ради шумихи в СМИ.
Пропаганда АУЕ*
В мае 2022 года один из клипов Инстасамки попал под запрет из-за пропаганды АУЕ (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом, Зотеева могла получить за это правонарушение более жесткое наказание, но суд ограничился блокировкой видеоролика на открытых интернет-площадках.
Отмена концертов в России
Спустя несколько месяцев после начала спецоперации Зотеева уехала в ОАЭ и отменила все концерты в России, заявив, что больше не будет выступать в РФ. Однако уже осенью 2022 года Инстасамка сообщила о планах по возобновлению концертную деятельность в Российской Федерации. Попытки сделать это быстро не увенчались успехом.
Конфликт с Мизулиной
В начале 2023 года глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила о намерении обратиться к губернатору Тюменской области Александру Моору с предложением о запрете проведения концерта Инстасамки в Тюмени. Она заявила, что на выступлениях тюменки фиксируются нарушения, связанные с развратными действиями по отношению к несовершеннолетним. В мае того же года Зотеева и Мизулина провели личную встречу. О чем они говорили — неизвестно.
Суды с Ярушиным
В 2024 году Зотеева подала иск в суд на актера Стаса Ярушина из-за того, что в его шоу Muzloft была использована ее песня «За деньги, да». После серии заседаний Ярушина обязали выплатить Инстасамке два миллиона рублей.
*АУЕ — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ
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