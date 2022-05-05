Клип Инстасамки запретили за пропаганду АУЕ*

05 мая 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

Клип Инстасамки должен будет быть удален с платформы YouTube Фото: Дарья Зотеева, социальные сети Клип исполнительницы Инстасамки (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска Тюменской области) признали запрещенным за пропаганду воровской философии, тюремных понятий и движения АУЕ (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram. Удалить ролик потребовал заместитель военного прокурора. «Рассмотрено административное дело по иску заместителя военного прокурора 301 военной прокуратуры гарнизона, по факту размещения в интернете клипа исполнителей Инстасамки и CrazyMegaHell. Суд признал, что ролик распространяет идеологию неформального молодежного криминализованного движения „АУЕ“ (экстремистская организация, запрещена в РФ), пропагандирует философию „воров в законе“ и тюремные „понятия“», — сообщает telegram-канал пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Иск был подан не в адрес самих исполнителей, а к Роскомнадзору. Таким образом, теперь ведомство должно внести ролик на YouTube в список запрещенных и потребовать от платформы его удаления. В настоящее время видео еще доступно. Ранее URA.RU писало, что уроженка Тобольска Дарья Зотеева, выступающая под псевдонимом Instasamka, покинула Россию и переехала жить в Дубай. Девушка объяснила свое решение невозможностью работать в РФ, а позднее отметила, что концертов в родной стране она больше давать не будет. *экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

Клип исполнительницы Инстасамки (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска Тюменской области) признали запрещенным за пропаганду воровской философии, тюремных понятий и движения АУЕ (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram. Удалить ролик потребовал заместитель военного прокурора. «Рассмотрено административное дело по иску заместителя военного прокурора 301 военной прокуратуры гарнизона, по факту размещения в интернете клипа исполнителей Инстасамки и CrazyMegaHell. Суд признал, что ролик распространяет идеологию неформального молодежного криминализованного движения „АУЕ“ (экстремистская организация, запрещена в РФ), пропагандирует философию „воров в законе“ и тюремные „понятия“», — сообщает telegram-канал пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Иск был подан не в адрес самих исполнителей, а к Роскомнадзору. Таким образом, теперь ведомство должно внести ролик на YouTube в список запрещенных и потребовать от платформы его удаления. В настоящее время видео еще доступно. Ранее URA.RU писало, что уроженка Тобольска Дарья Зотеева, выступающая под псевдонимом Instasamka, покинула Россию и переехала жить в Дубай. Девушка объяснила свое решение невозможностью работать в РФ, а позднее отметила, что концертов в родной стране она больше давать не будет. *экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ.