Тюменцам придется утепляться: синоптики прогнозируют похолодание

В Тюмени возможен дождь и туман
В Тюмени 11 мая ожидается похолодание. Весь день будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит +10, +15 градусов. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«На юге Тюменской области 11 мая облачно, с прояснениями. В южных районах возможен небольшой дождь. Ночью +2, +7 градусов. Днем +10, +15. Похолодание, местами туман», — сообщается на сайте управления.
Ветер восточный 3-8 м/с, возможны порывы до 13 м/с. Влажность воздуха — 74%.
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