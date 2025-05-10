10 мая 2025
09 мая 2025

Тюменцам придется утепляться: синоптики прогнозируют похолодание

В Тюмень идет похолодание, дождь и туман
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени возможен дождь и туман
В Тюмени возможен дождь и туман Фото:

В Тюмени 11 мая ожидается похолодание. Весь день будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит +10, +15 градусов. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«На юге Тюменской области 11 мая облачно, с прояснениями. В южных районах возможен небольшой дождь. Ночью +2, +7 градусов. Днем +10, +15. Похолодание, местами туман», — сообщается на сайте управления.

Ветер восточный 3-8 м/с, возможны порывы до 13 м/с. Влажность воздуха — 74%.

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В Тюмени 11 мая ожидается похолодание. Весь день будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит +10, +15 градусов. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «На юге Тюменской области 11 мая облачно, с прояснениями. В южных районах возможен небольшой дождь. Ночью +2, +7 градусов. Днем +10, +15. Похолодание, местами туман», — сообщается на сайте управления. Ветер восточный 3-8 м/с, возможны порывы до 13 м/с. Влажность воздуха — 74%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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