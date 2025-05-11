11 мая 2025

В Тюмень прибудет уникальный ретропоезд «Эшелон Победы»

Ретропоезд «Эшелон Победы» прибудет в Тюменскую область 13 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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13, 14 и 16 мая поезд будет находиться в Тюменской области
13, 14 и 16 мая поезд будет находиться в Тюменской области Фото:

Ретропоезд «Эшелон Победы» прибудет в Тюменскую область 13 мая. Жители региона смогут увидеть уникальный подвижной состав, который использовался в военное и послевоенное время. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Ретропоезд „Эшелон Победы“ прибудет в Тюменскую область 13 мая. Проект организован Свердловской железной дорогой к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — указано в сообщении инфоцентра. Во главе "Эшелона Победы" — раритетные паровозы ЛВ "Лебедянка" и П-36 "Генерал".

Согласно графику движения, 13 мая ретропоезд будет находиться на станции Тюмень с 12:30 до 16:30. После этого состав проследует в Ишим, где его можно будет увидеть 14 мая с 10:10 до 12:30. Завершит свою работу на территории региона «Эшелон Победы» в Тобольске — здесь поезд остановится 16 мая с 10:00 до 13:00.

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Ретропоезд «Эшелон Победы» прибудет в Тюменскую область 13 мая. Жители региона смогут увидеть уникальный подвижной состав, который использовался в военное и послевоенное время. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Ретропоезд „Эшелон Победы“ прибудет в Тюменскую область 13 мая. Проект организован Свердловской железной дорогой к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — указано в сообщении инфоцентра. Во главе "Эшелона Победы" — раритетные паровозы ЛВ "Лебедянка" и П-36 "Генерал". Согласно графику движения, 13 мая ретропоезд будет находиться на станции Тюмень с 12:30 до 16:30. После этого состав проследует в Ишим, где его можно будет увидеть 14 мая с 10:10 до 12:30. Завершит свою работу на территории региона «Эшелон Победы» в Тобольске — здесь поезд остановится 16 мая с 10:00 до 13:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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