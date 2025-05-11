В Тюмень прибудет уникальный ретропоезд «Эшелон Победы»

Ретропоезд «Эшелон Победы» прибудет в Тюменскую область 13 мая. Жители региона смогут увидеть уникальный подвижной состав, который использовался в военное и послевоенное время. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«Ретропоезд „Эшелон Победы“ прибудет в Тюменскую область 13 мая. Проект организован Свердловской железной дорогой к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — указано в сообщении инфоцентра. Во главе "Эшелона Победы" — раритетные паровозы ЛВ "Лебедянка" и П-36 "Генерал".
Согласно графику движения, 13 мая ретропоезд будет находиться на станции Тюмень с 12:30 до 16:30. После этого состав проследует в Ишим, где его можно будет увидеть 14 мая с 10:10 до 12:30. Завершит свою работу на территории региона «Эшелон Победы» в Тобольске — здесь поезд остановится 16 мая с 10:00 до 13:00.
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