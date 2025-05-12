Центробанк: вероятность повышения ключевой ставки сохраняется

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В следующем месяце ключевая ставка может как снизиться, так и повыситься
В следующем месяце ключевая ставка может как снизиться, так и повыситься Фото:

Вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, однако по сравнению с мартом 2025 года она снизилась. Об этом заявили в Центробанке РФ. 

«Вместе с тем вероятность повышения ставки сохраняется, но она снизилась по сравнению с мартом», — говорится на официальном сайте Банка России. Как отмечают представители регулятора, позиция по ключевой ставке остается нейтральной, что допускает как ее сохранение, так и возможное повышение или снижение.

В материалах Центробанка также разъясняется, что такой подход позволяет снизить риски неверной интерпретации нейтрального сигнала рынками. Уточняется, что без этого инвесторы могут ошибочно воспринять смягчение заявления как сигнал к скорому снижению ключевой ставки, чего Банк России не планирует делать в ближайшей перспективе.

Совет директоров Банка России 25 апреля 2025 года решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. При этом доцент ГУУ Константин Андрианов прогнозирует, что на заседании в июне ЦБ может оставить ставку в диапазоне 20-22%. Он отметил, что на ставку влияют как внутренние, так и внешние факторы, особенно динамика инфляции, передает RT.

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Вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, однако по сравнению с мартом 2025 года она снизилась. Об этом заявили в Центробанке РФ.  «Вместе с тем вероятность повышения ставки сохраняется, но она снизилась по сравнению с мартом», — говорится на официальном сайте Банка России. Как отмечают представители регулятора, позиция по ключевой ставке остается нейтральной, что допускает как ее сохранение, так и возможное повышение или снижение. В материалах Центробанка также разъясняется, что такой подход позволяет снизить риски неверной интерпретации нейтрального сигнала рынками. Уточняется, что без этого инвесторы могут ошибочно воспринять смягчение заявления как сигнал к скорому снижению ключевой ставки, чего Банк России не планирует делать в ближайшей перспективе. Совет директоров Банка России 25 апреля 2025 года решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. При этом доцент ГУУ Константин Андрианов прогнозирует, что на заседании в июне ЦБ может оставить ставку в диапазоне 20-22%. Он отметил, что на ставку влияют как внутренние, так и внешние факторы, особенно динамика инфляции, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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