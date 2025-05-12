«Резких перемен не ждите»: что будет с рынком жилья в Тюмени после снижения ключевой ставки

Ждать резкого скачка интереса к недвижимости после начала снижения ключевой ставки в Тюмени и других регионах России не стоит. Об этом URA.RU заявил директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.
«Снижение ключевой ставки ЦБ ожидается во втором полугодии текущего года. На этом фоне в Тюменской области и других регионах РФ возможно некоторое оживление спроса на жильё, особенно в массовом сегменте и среди тех, кто ранее отложил покупку из-за высоких ставок. Однако говорить о резком скачке интереса пока не приходится — скорее всего, рост будет умеренным, в пределах 5-10 процентов от текущих объёмов, и распределится неравномерно по территории региона», — пояснил агентству Тумин.
По его словам, тенденции рынка недвижимости сейчас общие практически во всех регионах РФ. «Покупка недвижимости по-прежнему остаётся для россиян одной из самых понятных и приемлемых форм вложения средств. Особенно это актуально в нестабильных экономических условиях, когда традиционные финансовые инструменты кажутся менее надёжными», — отметил Тумин.
По мнению менеджера продукта «Ипотека» сервиса «Сравни» Екатерины Сташковой, недвижимость, наоборот, перестала быть привлекательной для инвестиций. «В условиях высокой ставки ЦБ РФ доля инвесторов в покупку недвижимости снизилась, так как в настоящее время есть более высокодоходные инструменты. В целом же, со снижением ключевой ставки ЦБ РФ и ставок по ипотеке, спрос на новостройки увеличится. Наиболее заметный рост все же ожидается после снижения ипотечных ставок до уровня 12-13%», — отметила она в беседе с URA.RU.
Этих цифр в России ждать раньше 2026 года не стоит, утверждает регулятор. Прогнозы по ключевой ставке Центробанк привел в своем резюме от 12 мая. Согласно этому документу, среднее значение «ключа» В 2025 году может опуститься на 0,5 — 1%, в 2026 составить 13-14% и вернуться к значениям 7-8% к 2027 году. При этом в краткосрочной перспективе регулятор не исключает возможности повышения ставки.
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