Тюменским театрам выделят 2 миллиона рублей на создание новых спектаклей

Два миллиона рублей выделят в качестве гранта театральным коллективам Тюменской области на создание новых спектаклей. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«Театры и театральные коллективы Тюменской области могут получить грант на создание спектакля. Общая сумма поддержки — 2 000 000 рублей», — отметил инфоцентр правительства.
В конкурсе будут участвовать спектакли, созданные по двум направлениям. Среди них: постановки по произведениям классической литературы, а также спектакли о героях Великой Отечественной войны. Заявки на участие будут приниматься с 15 мая 2025 года до 16 июня.
Ранее в Тюменской области активно поддерживали предпринимателей: более 30 бизнесменов получили поручительства на 213 миллионов рублей в рамках программы «Гарантийный фонд», что позволило им оформить кредиты на сумму свыше 600 миллионов рублей. В 2025 году лимит поручительств увеличен до 3 миллиардов рублей, что расширяет возможности для получения поддержки в различных сферах, включая культуру и искусство.
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