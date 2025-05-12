12 мая 2025

Тюменским театрам выделят 2 миллиона рублей на создание новых спектаклей

© Служба новостей «URA.RU»
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Общая сумма грантов составит 2 миллиона рублей
Общая сумма грантов составит 2 миллиона рублей Фото:

Два миллиона рублей выделят в качестве гранта театральным коллективам Тюменской области на создание новых спектаклей. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Театры и театральные коллективы Тюменской области могут получить грант на создание спектакля. Общая сумма поддержки — 2 000 000 рублей», — отметил инфоцентр правительства. 

В конкурсе будут участвовать спектакли, созданные по двум направлениям. Среди них:  постановки по произведениям классической литературы, а также спектакли о героях Великой Отечественной войны. Заявки на участие будут приниматься с 15 мая 2025 года до 16 июня.

Ранее в Тюменской области активно поддерживали предпринимателей: более 30 бизнесменов получили поручительства на 213 миллионов рублей в рамках программы «Гарантийный фонд», что позволило им оформить кредиты на сумму свыше 600 миллионов рублей. В 2025 году лимит поручительств увеличен до 3 миллиардов рублей, что расширяет возможности для получения поддержки в различных сферах, включая культуру и искусство.

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Два миллиона рублей выделят в качестве гранта театральным коллективам Тюменской области на создание новых спектаклей. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Театры и театральные коллективы Тюменской области могут получить грант на создание спектакля. Общая сумма поддержки — 2 000 000 рублей», — отметил инфоцентр правительства.  В конкурсе будут участвовать спектакли, созданные по двум направлениям. Среди них:  постановки по произведениям классической литературы, а также спектакли о героях Великой Отечественной войны. Заявки на участие будут приниматься с 15 мая 2025 года до 16 июня. Ранее в Тюменской области активно поддерживали предпринимателей: более 30 бизнесменов получили поручительства на 213 миллионов рублей в рамках программы «Гарантийный фонд», что позволило им оформить кредиты на сумму свыше 600 миллионов рублей. В 2025 году лимит поручительств увеличен до 3 миллиардов рублей, что расширяет возможности для получения поддержки в различных сферах, включая культуру и искусство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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