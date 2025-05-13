Власти выплатили более 23,7 миллиона рублей тюменцам, пострадавшим от паводка

Матпомощь получат пострадавшие от паводка тюменцы из деревень Ефимова и Бокова
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Всего материальную помощь получили 1 518 жителей региона
Всего материальную помощь получили 1 518 жителей региона Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области на помощь местным жителям, пострадавшим от паводка, направили боле 23,7 миллиона рублей. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор. 

«По данным на 13 мая, в связи с нарушением условий жизнеобеспечения в результате паводка единовременную материальную помощь в размере 15 675 рублей на человека уже получили 1 518 тюменцев. Это жители 15 населенных пунктов, где действует режим ЧС», — пояснил губернатор.

Также Александр Моор подписал постановление, позволяющее пострадавшим от «большой воды» жителям деревень Ефимова и Бокова получить материальную помощь. Оно вступило в силу с 13 мая. 

Режим чрезвычайной ситуации в Тюменской области был введен из-за паводка в Казанском и Абатском районах, где ранее пик подъема воды сместился в сторону Абатского. Жители населенных пунктов, попавших в зону ЧС, могут рассчитывать на единовременную выплату в 15 675 рублей, если их дома стали непригодны для проживания, нарушено транспортное сообщение или санитарные нормы.

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В Тюменской области на помощь местным жителям, пострадавшим от паводка, направили боле 23,7 миллиона рублей. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.  «По данным на 13 мая, в связи с нарушением условий жизнеобеспечения в результате паводка единовременную материальную помощь в размере 15 675 рублей на человека уже получили 1 518 тюменцев. Это жители 15 населенных пунктов, где действует режим ЧС», — пояснил губернатор. Также Александр Моор подписал постановление, позволяющее пострадавшим от «большой воды» жителям деревень Ефимова и Бокова получить материальную помощь. Оно вступило в силу с 13 мая.  Режим чрезвычайной ситуации в Тюменской области был введен из-за паводка в Казанском и Абатском районах, где ранее пик подъема воды сместился в сторону Абатского. Жители населенных пунктов, попавших в зону ЧС, могут рассчитывать на единовременную выплату в 15 675 рублей, если их дома стали непригодны для проживания, нарушено транспортное сообщение или санитарные нормы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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