Власти выплатили более 23,7 миллиона рублей тюменцам, пострадавшим от паводка

В Тюменской области на помощь местным жителям, пострадавшим от паводка, направили боле 23,7 миллиона рублей. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.
«По данным на 13 мая, в связи с нарушением условий жизнеобеспечения в результате паводка единовременную материальную помощь в размере 15 675 рублей на человека уже получили 1 518 тюменцев. Это жители 15 населенных пунктов, где действует режим ЧС», — пояснил губернатор.
Также Александр Моор подписал постановление, позволяющее пострадавшим от «большой воды» жителям деревень Ефимова и Бокова получить материальную помощь. Оно вступило в силу с 13 мая.
Режим чрезвычайной ситуации в Тюменской области был введен из-за паводка в Казанском и Абатском районах, где ранее пик подъема воды сместился в сторону Абатского. Жители населенных пунктов, попавших в зону ЧС, могут рассчитывать на единовременную выплату в 15 675 рублей, если их дома стали непригодны для проживания, нарушено транспортное сообщение или санитарные нормы.
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Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!