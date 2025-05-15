Полпред в УрФО Жога продвинул идею реализации СШХ в ЯНАО на совещании в Москве

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и первый вице-премьер Денис Мантуров провели совещание по инвестиционным проектам в УрФО. Важнейшим вопросом встречи стал проект реализации Северного широтного хода, сообщил полпред.
«Важнейшим из них остается Северный широтный ход. Проект сложный и капиталоемкий. Проделано уже немало работы. Сегодня с коллегами из федерального центра обсудили дальнейшие действия. Будем и дальше поддерживать проект всеми силами, ведь развитие Арктической зоны — приоритетная задача», — написал Артем Жога в личном telegram-канале вечером 15 мая.
На сегодняшний день уже проведен значительный объем работ. В ходе встречи с представителями федеральных органов власти обсуждены дальнейшие шаги по реализации намеченных планов. Реализация проекта продолжит получать всестороннюю поддержку, поскольку развитие Арктической зоны остается одним из ключевых приоритетов. Есть уверенность, что все инициативы будут успешно завершены — регионы УрФО сумели адаптироваться к новым экономическим условиям, вызванным санкционным давлением, и продолжают сохранять высокие темпы развития.
Ранее URA.RU сообщало, что полпред уделяет пристальное внимание проекту СШХ. «Решение есть, важность и нужность этого проекта есть», — высказывался он после совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
В ноябре 2022 года вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин объявил о временной приостановке реализации Северного широтного хода на Ямале. По его словам, возобновление строительных работ планируется после завершения проектов по модернизации Восточного полигона и Мурманского железнодорожного узла. В ходе обсуждения дальнейшего освоения Арктики данный проект рассматривается в качестве одного из основных элементов развития транспортной системы региона, а также как важный фактор повышения эффективности грузовых перевозок в северных широтах.
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