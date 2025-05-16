Директора правительственного фонда Тюменской области оставили под арестом

Суд оставил обвиняемого по делу о растрате директора «Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области» Алексея Мартына под домашним арестом до 16 июня. Второй фигурант Эдуард Езикеев на этот же срок будет находиться под запретом определенных действий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона.
«Алексей Мартын будет находиться под домашним арестом до 16 июня. В отношении Эдуарда Езикеева продлена мера пресечения в виде запрета определенных действий», — сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе тюменских судов.
В марте директора правительственной организации «Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области» Алексея Мартына обвинили по ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере и отправили под домашний арест. Вторым фигурантом по этом делу проходит Эдуард Езикеев, помимо прочего ему вменяется ч. 5 ст. 33 УК РФ — пособничество.
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