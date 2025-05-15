15 мая 2025

В мэрии Ноябрьска объяснили, почему вода в озере Ханто окрасилась в красный цвет

В Ноябрьске озеро Ханто стало цветным из-за юбилейной открытки на снегу
© Служба новостей «URA.RU»
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Воды знаменитого Ханто стали красными
Воды знаменитого Ханто стали красными Фото:

С таянием снега в Ноябрьске (ЯНАО) поверхностные воды озера Ханто стали красноватыми. Горожане винят в этом организаторов дня оленевода. В мэрии подтвердили, что действительно использовались краски холи для праздничных мероприятий, но они безопасны.

«В январе этого года в Ноябрьске был создан масштабный геоглиф-открытка „Ноябрьск 50“. На нем был изображен логотип юбилея в окружении десяти геометрических фигур. Для окрашивания элементов геоглифа были использованы порошковые краски Holi Like, которые включают в себя натуральные компоненты и безопасны для людей и окружающей среды», — рассказал агентству URA.RU источник в мэрии.

Ранее житель Ноябрьска сообщил о загрязнении краской озера Ханто, которое началось после таяния снега. По его предположению, краской могли наносить рисунки для праздничных украшений во время Дня Оленевода, прошедшего в городе 15 и 16 марта. Горожанин опубликовал в сети фото озера — воды стали с оттенками красного цвета. 

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С таянием снега в Ноябрьске (ЯНАО) поверхностные воды озера Ханто стали красноватыми. Горожане винят в этом организаторов дня оленевода. В мэрии подтвердили, что действительно использовались краски холи для праздничных мероприятий, но они безопасны. «В январе этого года в Ноябрьске был создан масштабный геоглиф-открытка „Ноябрьск 50“. На нем был изображен логотип юбилея в окружении десяти геометрических фигур. Для окрашивания элементов геоглифа были использованы порошковые краски Holi Like, которые включают в себя натуральные компоненты и безопасны для людей и окружающей среды», — рассказал агентству URA.RU источник в мэрии. Ранее житель Ноябрьска сообщил о загрязнении краской озера Ханто, которое началось после таяния снега. По его предположению, краской могли наносить рисунки для праздничных украшений во время Дня Оленевода, прошедшего в городе 15 и 16 марта. Горожанин опубликовал в сети фото озера — воды стали с оттенками красного цвета. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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