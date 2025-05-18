18 мая 2025

Немецкая компания построит третий оборонный завод на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Украине появится снарядный завод
На Украине появится снарядный завод Фото:

Компания Rheinmetall из ФРГ построит на Украине предприятие по производству снарядов. Об этом говорится в меморандуме, который немецкая фирма подписала с «Укроборонпромом». Завод будет уже третьим по счету, открытым германской корпорацией.

«Rheinmetall будет заниматься выпуском 155-мм артиллерийских снарядов темпом в 150 тысяч единиц ежегодно. Снарядная фабрика разместится на площадке по ремонту германской бронетехники, которая работает на Украине с лета 2024 года», — передает газета «Известия» со ссылкой на меморандум.

Ранее концерн Rheinmetall запланировал произвести десятки тысяч боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Речь идет о производстве 155-мм снарядов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания Rheinmetall из ФРГ построит на Украине предприятие по производству снарядов. Об этом говорится в меморандуме, который немецкая фирма подписала с «Укроборонпромом». Завод будет уже третьим по счету, открытым германской корпорацией. «Rheinmetall будет заниматься выпуском 155-мм артиллерийских снарядов темпом в 150 тысяч единиц ежегодно. Снарядная фабрика разместится на площадке по ремонту германской бронетехники, которая работает на Украине с лета 2024 года», — передает газета «Известия» со ссылкой на меморандум. Ранее концерн Rheinmetall запланировал произвести десятки тысяч боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Речь идет о производстве 155-мм снарядов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...