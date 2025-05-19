Рособрнадзор не будет отменять ЕГЭ для выпускников, которые не идут в вузы

В России не отменят сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников, которые не планируют поступать в вузы. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Пока сошлись на мнении, что модель, которая есть, не меняем… Формат остается такой, который есть», — заявил Музаев на горячей линии, посвященной проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2025 году. Информацию передает РИА Новости.
В 2025 году более 716 тысяч российских выпускников намерены сдать ЕГЭ. Экзаменационная кампания охватит все 89 субъектов РФ, также ее организуют в 54 зарубежных странах. Для проведения экзаменов планируется открыть около шести тысяч специальных пунктов.
Ранее Рособрнадзор совместно с Минпросвещения утвердили официальное расписание проведения ЕГЭ в этом году. Основной этап сдачи экзаменов начнется 23 мая, а дополнительные сроки для пересдачи назначены на 3 и 4 июля.
Ранее Музаев сообщил, что правила проведения ЕГЭ изменили — теперь в каждом пункте сдачи экзамена обязательно будут присутствовать представители родителей школьников. Отмечается, что они будут контролировать условий проведения экзамена и соблюдение прав выпускников.
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