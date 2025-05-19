Рособрнадзор не будет отменять ЕГЭ для выпускников, которые не идут в вузы

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Для выпускников 11 классов, которые не пойдут учиться в вузы, ЕГЭ не отменят
Для выпускников 11 классов, которые не пойдут учиться в вузы, ЕГЭ не отменят Фото:

В России не отменят сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников, которые не планируют поступать в вузы. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. 

«Пока сошлись на мнении, что модель, которая есть, не меняем… Формат остается такой, который есть», — заявил Музаев на горячей линии, посвященной проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2025 году. Информацию передает РИА Новости. 

В 2025 году более 716 тысяч российских выпускников намерены сдать ЕГЭ. Экзаменационная кампания охватит все 89 субъектов РФ, также ее организуют в 54 зарубежных странах. Для проведения экзаменов планируется открыть около шести тысяч специальных пунктов.

Ранее Рособрнадзор совместно с Минпросвещения утвердили официальное расписание проведения ЕГЭ в этом году. Основной этап сдачи экзаменов начнется 23 мая, а дополнительные сроки для пересдачи назначены на 3 и 4 июля.

Ранее Музаев сообщил, что правила проведения ЕГЭ изменили — теперь в каждом пункте сдачи экзамена обязательно будут присутствовать представители родителей школьников. Отмечается, что они будут контролировать условий проведения экзамена и соблюдение прав выпускников.

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В России не отменят сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников, которые не планируют поступать в вузы. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.  «Пока сошлись на мнении, что модель, которая есть, не меняем… Формат остается такой, который есть», — заявил Музаев на горячей линии, посвященной проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2025 году. Информацию передает РИА Новости.  В 2025 году более 716 тысяч российских выпускников намерены сдать ЕГЭ. Экзаменационная кампания охватит все 89 субъектов РФ, также ее организуют в 54 зарубежных странах. Для проведения экзаменов планируется открыть около шести тысяч специальных пунктов. Ранее Рособрнадзор совместно с Минпросвещения утвердили официальное расписание проведения ЕГЭ в этом году. Основной этап сдачи экзаменов начнется 23 мая, а дополнительные сроки для пересдачи назначены на 3 и 4 июля. Ранее Музаев сообщил, что правила проведения ЕГЭ изменили — теперь в каждом пункте сдачи экзамена обязательно будут присутствовать представители родителей школьников. Отмечается, что они будут контролировать условий проведения экзамена и соблюдение прав выпускников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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