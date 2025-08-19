19 августа 2025

В СК расследуют причины смерти в лесу актрисы Шельменкиной

Волонтеры искали женщину на протяжении нескольких дней
Актриса Нижегородского государственного академического театра кукол Софья Шельменкина погибла в лесу Семеновского района Нижегородской области. Туда женщина отправилась за ягодами. Следователи устанавливают все детали происшествия.

«По данному факту проводится проверка. Судебно-медицинская экспертиза еще не готова. При этом криминальных признаков смерти не обнаружено», — процитировал сайт aif.ru информацию пресс-службы регионального следственного управления СК РФ.

По сведениям издания, 79-летняя Софья Шельменкина 7 августа отправилась в лес и перестала выходить на связь с родственниками. Волонтеры организовали поисковую операцию. Тело актрисы было обнаружено спустя несколько дней. Окончательные выводы о причинах смерти будут сделаны позднее.

Как сообщало URA.RU ранее, в начале июля в Тюмени обнаружили тело 71-летнего мужчины. Он пропал 28 июня, перестав выходить на связь. Тело также обнаружили поисковики.

