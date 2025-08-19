19 августа 2025

Электроснабжение отключилось по всей Запорожской области

В Запорожье выясняются причины блэкаута
В Запорожье выясняются причины блэкаута Фото:

В Запорожской области 19 августа произошло масштабное отключение электроснабжения. Свет отсутствует на всей территории региона. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«По всей территории региона зафиксировано полное отключение электроснабжения. Причины произошедшего в настоящий момент уточняются», — написал Балицкий.

О сроках восстановления подачи электроэнергии пока не сообщается. Власти региона призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.

Как сообщало URA.RU ранее, 19 августа днем по всей территории Запорожской области также было зафиксировано отключения электричества. Проблемы с электроснабжением наблюдаются в регионе уже вторые сутки. Они возникли после удара украинского дрона.

