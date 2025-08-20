Гусев: не менее семи БПЛА уничтожено над Воронежской областью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
БПЛА атаковали регионы России
БПЛА атаковали регионы России Фото:

Воронежская область подверглась атаке не менее семи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на 20 августа. Все вражеские объекты были успешно обнаружены, подавлены и уничтожены средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. О происшествии сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области и городском округе были обнаружены, подавлены и уничтожены не менее семи БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — уточнил глава региона в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется. Угроза воздушной тревоги была объявлена в регионе в 23:46 по московскому времени и продолжает действовать. Местные власти находятся в постоянном контакте со службами безопасности и продолжают контролировать ситуацию. Жителям рекомендовано соблюдать меры осторожности до официальной отмены угрозы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Воронежская область подверглась атаке не менее семи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на 20 августа. Все вражеские объекты были успешно обнаружены, подавлены и уничтожены средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. О происшествии сообщил губернатор Александр Гусев. «Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области и городском округе были обнаружены, подавлены и уничтожены не менее семи БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — уточнил глава региона в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется. Угроза воздушной тревоги была объявлена в регионе в 23:46 по московскому времени и продолжает действовать. Местные власти находятся в постоянном контакте со службами безопасности и продолжают контролировать ситуацию. Жителям рекомендовано соблюдать меры осторожности до официальной отмены угрозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...