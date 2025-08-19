19 августа 2025

Росавиация: полеты ограничили в аэропортах Саратова, Самары и Волгограда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приняты меры для безопасности полетов
Приняты меры для безопасности полетов Фото:

В аэропортах Саратова, Самары и Волгограда ввели ограничения на полеты. Об этом сообщили в Росавиации.

«В аэропортах Саратова, Самары и Волгограда ввели временные ограничения на полеты воздушных судов. Эта сделано в целях безопасности», — уточнили в ведомстве.

Ранее системы противовоздушной обороны России 19 августа с 21 часа до полуночи по московскому времени уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата. БПЛА были запущены с территории Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропортах Саратова, Самары и Волгограда ввели ограничения на полеты. Об этом сообщили в Росавиации. «В аэропортах Саратова, Самары и Волгограда ввели временные ограничения на полеты воздушных судов. Эта сделано в целях безопасности», — уточнили в ведомстве. Ранее системы противовоздушной обороны России 19 августа с 21 часа до полуночи по московскому времени уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата. БПЛА были запущены с территории Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...