Росавиация: полеты ограничили в аэропортах Саратова, Самары и Волгограда

Приняты меры для безопасности полетов
В аэропортах Саратова, Самары и Волгограда ввели ограничения на полеты. Об этом сообщили в Росавиации.
«В аэропортах Саратова, Самары и Волгограда ввели временные ограничения на полеты воздушных судов. Эта сделано в целях безопасности», — уточнили в ведомстве.
Ранее системы противовоздушной обороны России 19 августа с 21 часа до полуночи по московскому времени уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата. БПЛА были запущены с территории Украины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!