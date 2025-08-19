Все регионы
22:39
В Нижнем Тагиле заметили редкое и страшное природное явление. Фото
22:38
СК завершил расследование по делу о строительстве фортификаций в Курской области
22:37
Baijiahao: один жест Путина на Аляске растрогал весь мир
22:31
В МИД Бразилии поддержали работу РФ и США
22:26
Орбан предложил ЕС провести саммит с Россией
22:25
Залужный втихаря собрался на пост президента Украины
Обмен телами, ввод войск на Украину и формат переговоров по украинскому конфликту: главное об СВО 19 августа
22:17
Глава МИД Бразилии поддержал работу РФ и США в рамках мирного урегулирования
22:16
Российского ученого задержали в Монголии
22:16
Мощный град в Свердловской области изрешетил теплицы садоводов. Фото
В Киргизии эвакуировали десятки альпинистов, одна женщина неделю ждет помощи: что произошло на опасном пике
22:07
Два украинских дрона сбили над Россией
22:07
МИД Беларуси заинтересовалось воронежской фермой с рабами
22:02
В США рассказали о «красных линиях» в вопросе отправки военных на Украину
В страшной аварии умер медиум из «Битвы экстрасенсов»: что известно об Артуре Микаберидзе
22:00
Нашествие пауков-ос в России: почему аргиопа Брюнниха заполонила дворы и чем она опасна
22:00
Покорение Голливуда, бурные романы и трагедия с дочерью: Андрею Кончаловскому — 88
21:56
Представителей США и ЕС позвали на «Интервидение»
Путин выбирает место для возможной встречи с Зеленским
21:50
Курганцев экстренно эвакуировали из кабинок колеса обозрения. Фото, видео
21:46
Начальники Генштабов НАТО собираются обсудить будущее Украины
21:43
Мединский: финны обстреливали Ленинград и гордились, что убивают детей
Разрушающаяся «Коалиция желающих» придумала новый план по Украине: что за объединение, его связи с Киевом
21:41
В России предложили снижать оплату за ЖКУ при просрочке выполнения заявок
21:38
РИАН: на Украине участились случаи конфликтов между РДК* и ВСУ
21:22
ЕС включил режим недоверия и готовит новое давление
Трамп ответил «Чей Крым», закрыл Украине путь в НАТО: итоги встреч с Путиным и Зеленским
21:20
Платить и плакать: сколько стоит собрать ребенка в школу в Тюмени
21:15
Краснодарский избирком массово снимает с выборов кандидатов-единороссов
21:12
Культовый особняк цыганского барона в Екатеринбурге заполонили бездомные. Фото, видео
«Короля кроссовок» Ефремова обвиняют в финансировании ФБК*: главное о деле блогера, обувшего Басту и Бузову
21:09
Школьников хотят освободить от контрольных на один день в неделю
21:03
Зеленский отказался от идеи провести переговоры в Москве
21:02
Начинается сезон опят: все, что нужно знать грибнику
Россиян избавят от очередей на сложные операции по ОМС
21:00
Приговор олигарху Ситникову и усиление финансирования ипотечной программы: события дня в ЯНАО
20:59
«Она жива»: близкие альпинистки, застрявшей на высоте, просят о помощи
20:58
Артюхов ответил, придет ли Путин на юбилей Нового Уренгоя
Лавров обозначил цели РФ на Донбассе и подвел итоги саммита: главное из интервью главы МИД
20:58
Есть нюанс: в Тюмени фельдшерам предлагают зарплату в 350 000 рублей в месяц
20:55
«День сырка» и многотомник Камшиловых: главные новости Кургана за 19 августа
20:53
Ребенка затянуло в эскалатор в ТЦ Екатеринбурга
Врио главы проблемного региона выполнил условия Путина перед выборами
20:48
Украинских беженцев начали выдворять из США
20:48
Сэкономила десятки тысяч: журналистка URA.RU из Перми отдохнула на Кавказе без путевки в санаторий
20:45
Челябинцы предпочли собрать ребенка в школу через маркетплейсы: обзор цен
Кому и на сколько повысят зарплаты с 1 октября: полный список профессий
20:43
На окраине Екатеринбурга выстроилась четырехкилометровая пробка
20:42
В ХМАО вернется 30-градусная жара
20:35
Рубио и Фидан обсудили детали встречи Трампа с Путиным и Зеленским
Европейские лидеры научили Зеленского играть на слабостях Трампа
20:33
Захарова: Киев все еще не желает забирать тысячу военных ВСУ
20:30
В мэрии Перми не согласились с жалобами жителей на сползающую в лог девятиэтажку
20:26
Тюменец стал миллионером, потратив 350 рублей
На границе ликвидирована группа ВСУ при попытке вторжения в Россию: карта СВО на 19 августа
20:25
Окупаемость квартир в Курганской области оказалась ниже среднего
20:23
В Сургуте автосалон заманивает клиентов скидками, которых не существует
20:22
Благодарности и почетные звания ЯНАО: Артюхов наградил медсестру, учителя и энергетиков
Утвержден график школьных каникул на 2025-2026 учебный год: когда дети смогут отдохнуть. Инфографика
20:21
Лавров объяснил слова Рубио об оплате топлива на Аляске наличными
20:19
Руководитель «Мемориала»* получил заочный срок
20:19
В тюменском парке альпака родились малыши. Видео
Запад в спешке ищет площадку, где Зеленский наконец встретится с Путиным: какие города могут принять встречу
20:11
Когда в Тюмени начнется и закончится ливень. Скрин
20:01
Более 60 альпинистов срочно эвакуировали из Киргизии
20:01
В Тюмени за 145 миллионов продают коттедж с джакузи возле озера, окруженного «дворцами». Фото
Переговоры с Путиным, войска Запада на Украине: заявления лидеров Европы после встречи Трампа и Зеленского
20:00
Губернатор ЯНАО рассказал, когда увеличится количество авиарейсов до Салехарда
20:00
Что положить с собой в рюкзак для непродолжительного похода по Ямалу
19:48
Съезд топовых писателей в Екатеринбурге под угрозой срыва
Зеленский согласился на встречу с Путиным без условий: о чем еще говорил глава Украины после встречи с Трампом
19:48
Выросло число пострадавших при взрыве на рязанском заводе
19:48
Рай только по названию: что не так с самым популярным пляжем Сургута. Фото, видео
19:47
Уехал на такси: что известно о пермяке, тело которого нашли спустя год после исчезновения
19:45
Курганская область собрала тонны урожая на старте уборочной кампании
19:37
Жители Мегиона жалуются на нашествие крыс. Видео
19:35
Глава ЯНАО Артюхов ускорит программу «Молодая семья»
19:35
Геологическая компания продает нефтяные установки с месторождений в ХМАО
19:31
Трамп засобирался в рай
19:26
Ленивому тюменцу грозит крупный штраф
19:24
Мошенники перестали звонить россиянам первыми
19:24
В Академическом отметили юбилей храма, приезжал митрополит. Фото
19:20
Зарплата за цифру: HR-специалисты стали востребованы на курганской рынке, но есть нюанс
19:16
Ремонт моста под Муравленко, который длится три года, завершится в 2025 году
19:15
Губернатор ЯНАО объяснил почему в регионе часто возникают медицинские вопросы
19:13
Пойман педофил, изнасиловавший школьницу в Свердловской области. Фото
19:13
Суд отказался поддержать «соперника Паслера», который жаловался на избирком
19:13
Губернатор ЯНАО публично раскритиковал подрядчика за затянувшиеся стройки
19:12
Глава Крыма рассказал о перебоях с поставками бензина
19:11
Память погибшего участника СВО из Тюмени увековечили в деревьях и цветах. Фото
19:08
Стали известны обстоятельства гибели брата депутата Милонова
19:08
Глава МИД РФ Лавров о свитшоте челябинского бренда: из этого раздули сенсацию. Видео
19:02
Клуб НХЛ «Детройт» выведет из обращения номер Сергея Федорова
19:01
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин зарегистрировался в мессенджере MAX
18:56
«Обводят карандашами»: Захарова высмеяла карту Украины из Овального кабинета
18:54
Появилось видео, как «Газель» протаранила автобус с пассажирами в Екатеринбурге
18:51
Коалиция желающих обсудит с США свой план по Украине
18:51
В России увидели связь президентов США с историей России
18:50
Ирфан и Дилируза: как реже и чаще всего называют своих детей тюменцы
18:49
Умереть дороже, чем родиться: сколько стоят похороны в ХМАО
18:46
Mash: смерч оставил без жилья в Суксуне Пермского края сотни человек
18:43
Льготы на поездки для многодетных: как семьи с детьми могут сэкономить
18:42
Внедорожник Сергея Бодрова-младшего продают в Свердловской области. Фото
18:41
На Ямале выросли зарплаты специалистов по управлению персоналом
18:40
Чего ждать землянам: насколько сильной будет магнитная буря 20 августа 2025
18:40
Россиянам рассказали, что изменится в школах с 1 сентября
18:36
Библиотека, круглые окна, сад на крыше: чем застройщики завлекают покупателей в Екатеринбурге
18:34
Сегодня обнимает, завтра ругает: эксперт — о непоследовательности Трампа в отношении Украины
18:33
В пермских детсадах введут «Разговоры о важном»
18:32
В ЯНАО четыре сотрудника больницы обвиняются в мошенничестве
18:30
Курганские камни, описанные в мистической легенде о Синаре и Миассе, продаются за бесценок
18:30
В ХМАО сотрудница почты украла выплаты у пенсионера
18:28
Челябинец, поймавший пулю от полицейского при задержании, попал под следствие
18:25
Принц Саудовской Аравии заинтересовался встречей Путина и Трампа
18:25
В Омске задержали экс-депутата свердловского заксобрания
18:17
В Свердловской области запустили первые отечественные вышки связи
18:16
В Челябинске маршрутчик перевозил пассажиров в автобусе со сломанными дверями
18:15
ЛГБТ-блогершу* задержали после обвинений в сексуальном насилии над 12-летней девочкой
18:13
Путин рассказал принцу Саудовской Аравии об общении с Трампом
18:12
Смерч уничтожил внедорожник в пермском поселке. Фото
18:09
Лавров указал на критический прокол Финляндии
18:08
Шадринец в свой день рождения зарезал друга
18:07
Стало известно, какую должность получил в колонии осужденный пермский экс-депутат Плюснин
18:02
Трамп поведал, когда хочет заключить сделку по завершению СВО
18:02
Тюменец убил знакомого из-за словесной перепалки
17:56
Трамп встал на сторону СССР в споре о НАТО
17:53
Задержание главаря и новые аресты: как расследуют дело о пытках на мойке в Каменске-Уральском
17:47
Трамп поставил уважение к Путину выше мнения Европы
17:46
Екатеринбуржцев пугают листовками с маньяком
17:41
Стало известно, что думают европейские чиновники о территориальных уступках Украины
17:40
В Курганской области заблокировали 5,5 миллиона атак мошенников и спамеров
17:36
«Нравится это людям или нет»: Трамп высказал свое отношение к России
17:35
Курганец Фадеев создал нейросетевой клип за 10,3 миллиона рублей
17:35
Новым сенатором от заксобрания ЯНАО станет нынешний вице-спикер. Инсайд
17:34
Несколько стран хотят отправить свои войска на Украину
17:31
ВСУ ударили по заправке в ЛНР, есть раненые
17:30
Мельче, но полезнее и вкуснее: голубика из ЯНАО, которая не стала брендом
17:30
Налоговики банкротят Магнитогорскую обувную фабрику
17:30
«День сырка» от Рыбина: на гастрофестивале дебютирует курганский режиссер
17:30
Налоговая банкротит компанию из ХМАО, задолжавшую миллионы сотрудникам
17:25
Трамп заявил, что Украина не станет частью НАТО
17:23
Патриотическим центрам на Ямале присвоили имена героев СВО
17:20
Трамп решил не вмешиваться в первую встречу Путина и Зеленского
17:20
Попросил прикрутить пулемет: какие фантазии проявляют клиенты, покупая мотоциклы «Урал»
17:18
Челябинский губернатор Текслер завел канал в мессенджере МАХ
17:16
Убитую и изнасилованную нашли в коробе: хроника трагедии Насти Муравьевой. Видео
17:13
Трамп: возвращение Крыма Украине невозможно
17:11
Эксперт оценил вероятность встречи Путина и Зеленского
17:11
В Тюмени появится завод с продукцией для промышленности, строек и дорог
17:10
Между РФ и Украиной прошел обмен телами по формуле 19 на 1000
17:08
Два оборонных завода в Перми претендуют на участки за 1 рубль под строительство жилья
17:04
Азербайджанца-хулигана из Екатеринбурга увезли в другую колонию: причина
17:01
Губернатор ХМАО завел канал в мессенджере MAX
17:00
Volvo прекратил сотрудничество с фирмой, продавшей тягач российским спортсменам
17:00
В приюте, откуда взяли напавшую на ребенка в Тюмени собаку, рассказали подробности животном. Видео
17:00
В пермском Суксуне во время смерча пропали коты Жабрик и Василий. Фото
17:00
«30 томов и 11 участников»: суд Кургана продлил арест сестрам Камшиловым по делу об автоподставах. Эксклюзив
16:59
Топ мест, где свердловчанам посмотреть на метеорный поток Персеиды
16:58
Пермские металлурги присоединились к всероссийскому марафону «Беги-Иди»
16:58
Армения и Иран договорились об открытии второго моста между государствами
16:57
Пьяный челябинец чуть не убил 4-летнюю девочку
16:55
Челябинская Госавтоинспекция будет работать дольше из-за ажиотажа с правами
16:52
Положены ли пенсии российским гражданам, живущим за границей
16:49
Россия передала Украине еще 1000 тел погибших
16:48
В ХМАО толпа мужчин с оружием преследовала подростков
16:48
Тюменцы резко начали скупать новые автомобили
16:47
Пермяков предупредили о мощнейшем ливне с градом
16:44
К открытию спорткомплекса «Факел» на Ямал прилетел Губерниев
16:44
«Я молила, чтобы он прекратил»: жительницу Сургута сутки избивал и удерживал в квартире молодой человек. Фото
16:44
Финский парламентарий покончил с собой на работе
16:43
В Санкт-Петербурге устроили ажиотаж вокруг выступления пермского балета
16:43
Волонтеры из ХМАО вручили трогательные подарки участнице президентской программы «Время героев». Фото
16:38
Родной брат депутата Милонова погиб на СВО
16:36
В Челябинске в преддверии наплыва студентов дорожает съемное жилье
16:35
«Она ждала простых извинений»: источник о драке в храме Салехарда
16:29
Лавров: у Трампа есть приглашение в Россию
16:28
Основатель челябинского бренда раскрыла историю свитера главы МИДа Лаврова СССР. Видео
16:27
Губернатор Текслер показал новую школу в Челябинске. Видео
16:27
Мэрия Кургана ищет главного архитектора через объявления
16:26
ФАС выявила медицинский картель на сумму более 1,5 млрд рублей
16:24
«Особенно сильно влияет на женщин»: как парад планет 19 августа изменит людей
16:20
Пермяки не могут купить билеты в ТЮЗ по Пушкинской карте
16:19
Уникальный летчик-космонавт и участник шоу на ТНТ приедет на Ямал
16:18
Глава Коми не дал Путину попробовать Усть-Цилемское масло
16:15
Отчитываться за всю семью: курганцам будет сложнее устроиться в один из департаментов
16:15
«Лет 10 продают»: арендаторы ТЦ Кургана, продаваемого за 130 миллионов, не собираются съезжать. Фото, видео
16:14
Главу азербайджанской диаспоры Челябинска Ханкишиева лишили гражданства РФ
16:10
В пермском лесу мертвым найден мужчина, загадочно пропавший год назад
16:09
В Тюмени бесплатно выступят популярные реперы
16:07
Трампа пригласили в Россию
16:07
Какие праздники отмечают 20 августа 2025: что можно и нельзя делать
16:03
Глава Ямала намекнул на масштабное совещание, которое ждет власть и бизнес. Видео
16:03
Под Воронежем нашли ферму с сотней рабов
16:02
Природнадзор ХМАО открыл охоту на браконьеров из-за кедровых шишек
16:00
Экс-глава челябинского фонда капремонта пытался вернуть арестованное имущество
15:50
СК обвинил блогера Ефремова в финансировании экстремистов
15:45
В центре Перми иномарка сбила двух девочек. Видео
15:40
Лавров: Россия не отказывается ни от каких форматов переговоров по Украине
15:40
Три дома семьи Дунаевых: легенды Кургана с таинственными подземными ходами и историей революции. Фото, видео
15:39
В интернете появились фейковые указы глав сразу нескольких регионов РФ
15:39
Путин потребовал максимальной заботы о семьях бойцов СВО
15:37
Как безопасно засолить огурцы и что будет, если съесть испорченные. Видео
15:33
На курганском заводе определят сотрудников с самым сильным ударом
15:32
Екатеринбуржцы встали в огромную пробку на Макаровском мосту из-за ДТП, движение перекрыто. Фото, видео
15:30
Пермский спикер пожаловался прокурору на депутата, отправившегося на СВО
15:29
Житель ЛНР попался на пособничестве СБУ. Видео
15:29
В Челябинске предотвратили массовую драку с участием 50 человек
15:25
Ямал отметился в рейтинге по борьбе с нелегальной продукцией
15:22
Чем Зеленский заплатит за гарантии безопасности
15:20
МЧС предупредило курганцев о сильном ветре с дождем
15:16
Жители России пожаловались на массовый сбой в работе Т-Банка. Скрин
15:14
После подарка Путина на Аляске возник бум на мотоциклы «Урал»
15:14
Курганский пенсионер перевел лжесотрудникам Роскомнадзора более миллиона рублей
15:11
Пермь посетит министр спорта РФ Михаил Дегтярев
15:04
Зеленский подтвердил начало работы над гарантиями безопасности для Украины
14:57
Бастрыкину доложат о расследовании мошенничества в челябинском СНТ
14:55
Национализированное «Южуралзолото» получило оценку высоконадежного бизнеса
14:54
Приговор режиссера Беркович* и драматурга Петрийчук** оставили без изменения
14:53
Экономист Зубец предсказал резкое падение ключевой ставки
14:52
Военный оркестр и кавер-группы Урала выступят в Шадринске на День города. Инсайд URA.RU подтвердился
14:52
Полиции пришлось открыть стрельбу по жителю Коркино, он угрожал им пистолетом. Видео
14:50
Жители ХМАО рассказали, как относятся к ограничению звонков в Telegram и WhatsApp*
14:48
Жена владельца «Гринвича» открывает магазин здорового питания с правильной шаурмой
14:42
В Тюмени на месте складов появится «Рыба-пила», один из арендаторов — известная сеть фастфуда. Фото
14:41
В центре Екатеринбурга «Газель» влетела в автобус и перевернулась. Фото, видео
14:38
Челябинцев просят все выходные не гулять по газонам в популярном парке
14:37
«Поставили крест»: ВС РФ уничтожили украинскую бригаду на границе ЛНР
14:35
Глава МИД РФ посоветовал Зеленскому почитать конституцию Украины
14:33
Лавров дал понять, зачем к России присоединили Крым и Донбасс
14:31
Дело бывших топ-менеджеров челябинского оборонного завода «Полет» развалилось в суде
14:31
В Кургане отметят День Заозерного
14:30
Авторы памятника жене Хана Кучума в Тюменской области обратились за помощью к Путину
14:26
ВСУ пытались атаковать российские регионы сотней дронов и авиабомбами
14:24
Лавров: Трамп стал глубже подходить к урегулированию украинского конфликта
14:24
Департаменту экономики ЯНАО расширили обязанности
14:23
В ХМАО отправили под суд газовиков, из-за которых во время взрыва погибли люди
14:23
Пермяк поехал ловить рыбу, а выловил змею и рака. Фото
14:22
Тюменских детей будут лечить в Центре Илизарова в Кургане
14:20
Спецкомиссия в Курганской области будет решать вопросы о выдаче или отказе в субсидии
14:20
Криминальный авторитет из Екатеринбурга разруливал конфликты в СИЗО Москвы: новые детали дела Гасанова
14:19
Российские военные ударили по украинскому НПЗ, снабжающему боевиков на Донбассе
14:19
Бизнес и профсоюзы забили тревогу из-за роста скрытой безработицы в России
14:18
Три красотки из Екатеринбурга вышли в полуфинал мирового конкурса. Фото
14:16
Челябинская область введет 24 тысячи новых гостиничных номеров к 2030 году
14:15
Улицу имени генерала Кириллова открыли в Москве
14:15
Тысячи нелегальных банок популярных газировок обнаружили на рынке в Екатеринбурге. Фото
14:14
Конкурент BTS выступит с концертом в ХМАО
14:12
Режим ЧС ввели в Магаданской области из-за ливней
14:09
Осужденным, ушедшим на СВО, помогут вернуться в общество
14:09
В Минобороны рассказали, сколько беспилотников ВСУ было сбито за сутки
14:08
Лавров сказал, что думает о команде Трампа после встречи на Аляске
14:06
Эксперты из Индии и Турции оценят фильмы пермского кинофестиваля «Флаэртиана»
14:04
Россия ударила по важному НПЗ Украины
14:02
Путин призвал поднять зарплату учителям
14:00
Силовики предотвратили теракт в московском вузе на 1 сентября
14:00
В поликлинике ХМАО появится первый в регионе оптометрист
14:00
В ХМАО сборщики раскрыли места, где растет самая полезная в мире ягода
13:59
В Тюмени начали торговать автохламом из Америки
13:59
В Курган и Шадринск вернется непогода
13:59
Метеоролог Пермского политеха: на Пермский край надвигается новый вихрь
13:59
Где искать грузди в тюменских лесах. Фото
13:59
Пьяный ямалец упал на женщину и травмировал ее
13:56
В Эстонии призвали своих граждан ни в коем случае не ездить в Россию
13:55
Энергетики ХМАО инвестируют в развитие электросетей десятки миллионов рублей
13:53
Магнитогорск вновь примет этап Гран-при России по фигурному катанию
13:52
Филиппо: ЕС пытается саботировать мир на Украине
13:48
Курганцы кинулись продавать свежие и маринованные грузди. Скрин
13:45
В Кременчуге произошли взрывы
13:44
В Москве пресекли теракт на 1 сентября
13:40
В Перми продается детский сад с соляной комнатой
13:38
В центре Тюмени столкнулись два автобуса. Видео
13:37
Россияне платят за мобильный интернет больше тысячи рублей в месяц
13:37
Жители пермских деревень увидят в небе самолетные БПЛА
13:35
В России иноагентов лишат налоговых льгот
13:32
Легендарный DJ Snake едет в Россию
13:30
Где в Курганской области добывают камни, ставшие известными благодаря красивой легенде о влюбленных. Карта
13:28
Суд Москвы избрал меру пресечения блогеру Ефремову
13:27
«Будьте бдительны»: в Свердловской области объявили экстренное предупреждение
13:24
На челябинской «Рублевке» стартовало строительство первого в России умного поселка
13:24
В тюменских детсадах введут «Разговоры о важном»
13:24
В Челябинске 78-летний пенсионер насмерть переехал пешехода. Видео
13:23
Град, грозы и сильные дожди пообещали синоптики челябинцам
13:20
Суд наказал Ефремова за финансирование ФБК*
13:20
Пермский метеоролог дала прогноз появлению смерчей, подобных тем, что обрушился на Суксун
13:18
Десятки человек эвакуированы из горящего общежития в Екатеринбурге. Фото
13:13
В Салехарде подвели итоги акции «Спаси дерево»
13:13
ФСБ провела спецоперацию в Глазове под видом коммунальщиков. Видео
13:12
Власти предложили пермским дачникам померяться кабачками
13:11
Bloomberg: США и ЕС работают, чтобы открыть путь к встрече Путина и Зеленского
13:10
Где поймать и почем купить: что за рыба пелядь, которой посвящен курганский фестиваль «День сырка». Фото
13:00
В Кургане появится новая политическая партия, которая объединит экоактивистов
12:59
Захарова раскритиковала Стубба за сравнение Украины с Финляндией
12:58
Минтруд предложил ограничить число мигрантов в некоторых сферах
12:54
В зоопарк Екатеринбурга везут в подарок животных со всего мира, одного не приняли
12:52
Уберут ли после вмешательства прокуратуры в дендрарии платные услуги, на которые жаловались екатеринбуржцы
12:50
В России прекратят брать налоги с участников боевых действий
12:47
В Екатеринбурге криминальный авторитет Гасанов сцепился с вором в законе
12:46
Боец ВСУ захотел отправить на фронт киевских мажоров
12:45
Авиабилеты Челябинск — Сочи радикально подешевели. Скрин
12:44
Прокуратура возмутилась из-за платных съемок в дендропарках Екатеринбурга
12:44
Ямальцев разбудят среди ночи на забег
12:42
Китай нарастил закупки российской нефти на фоне угроз Трампа
12:38
Трамп вручил Зеленскому ключи от Белого дома
12:37
Что происходит на Крымском мосту 19 августа 2025 года: пробки и задержки
12:36
Белые медведицы Мила и Парма переехали в новый Пермский зоопарк. Видео
12:35
В США Зеленского уличили в подхалимстве после его разговора с Трампом
12:33
Свердловские пенсионеры ездят в булочную на такси в другой город. Фото
12:32
Тюменцам пообещали град в августе
12:30
Жителей ХМАО напугало нашествие странных насекомых. Видео
12:30
В Екатеринбурге бегемотиха из зоопарка осталась без жениха из-за санкций
12:27
Гладкостволку не терять, из лодок не стрелять: что нужно знать жителям ХМАО в преддверии охотничьего сезона
12:26
Свинарник под открытым небом: курганцы взбунтовались против соседа
12:25
В США подобрали место встречи для Путина и Зеленского
12:24
В Тюмени изменят маршрут автобуса
12:23
Центр исламской цивилизации полыхает в Ташкенте
12:22
Тело мальчика нашли на крыше челябинской электрички
12:22
Тюменские застройщики задолжали банкам сотни миллиардов рублей
12:18
Челябинские врачи спасли ребенка, который повредил трахею, перелезая через забор
12:17
Курганский бизнесмен получил престижную награду от министра строительства Файзуллина
12:16
На улицы Челябинска выйдут пять трамваев в стиле самбо
12:16
В пермском Минтрансе объяснили рост числа нарушений ПДД
12:15
Какие китайские машины приходится чаще всего ремонтировать
12:13
Медведев: русофобы из ЕС не смогли обыграть Трампа
12:08
Огонь охватил общежитие в Екатеринбурге. Фото, видео
12:07
Полицейского из ЯНАО обвиняют в сокрытии тяжкого преступления
12:03
Пермский футбольный клуб «Амкар» сменил кубковую форму на коми-пермяцкую. Фото, видео
12:03
В Екатеринбурге вновь заговорили о расширении зоопарка
12:03
Тюменцу отказались продать товар, выставленный на полке супермаркета. Видео
12:01
Проба Ливо: челябинский «Трактор» попытается выиграть Кубок губернатора по хоккею в шестой раз
12:01
Смерч разрушил дом 90-летней жительницы пермского Суксуна. Фото
12:00
Рыбалка, дача, магазин: как работает VR-терапия в Курганском госпитале для ветеранов войн. Видео
11:57
Олигарх из ЯНАО утаил от налогов 165 млн рублей и отделался штрафом
11:57
WSJ: США заставят Киев пойти на сделку с Россией используя рычаг давления
11:56
Росавиация лишила Utair разрешений на несколько международных рейсов из Сургута
11:56
Тюменских школьников научат целомудрию
11:52
Макрон предложил место для встречи Путина и Зеленского
11:50
Мэр из ЯНАО превратила городские клумбы в ягодные грядки. Видео
11:50
Челябинец пытался через суд оспорить призыв на военную службу
11:50
Прокуратура проконтролирует устранение последствий смерча в Пермском крае
11:45
Пермский театр оперы и балета открывает 154 сезон
11:44
Мигрант пытался поджечь поезд в Удмуртии
11:44
Мишустин предписал челябинским «Арианту» и ЧЭМК работать с малым бизнесом
11:42
The Sun: Зеленский приехал на переговоры с Трампом в лучшем костюме
11:41
Мама криминального авторитета из Екатеринбурга разрыдалась в суде. Фото
11:41
Афганистан выступил с важным предостережением для российских туристов
11:39
Большинство челябинцев высказались против ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp
11:37
В Пермском крае отреставрируют господский дом в имении Дягилева
11:36
Что известно о строительстве дублера шоссе Тюнина в Кургане. Фото, видео
11:33
В Тюменской области из-за проблем с закупками возбуждены уголовные дела
11:31
В Тюмени водители маршруток полгода игнорируют одну из остановок
11:29
Жители Суксуна в Пермском крае сняли зарождение разрушительного смерча на видео
11:28
Что известно о заводе, от которого не могут избавиться тюменские власти
11:28
Мэр из ХМАО запускает процедуру принудительного выселения должников
11:26
«Почту России» оштрафовали на сотни миллионов рублей
11:25
В курганском департаменте выбрали чиновников, которые будут отбирать новых руководителей
11:24
Звезда «Евро-2008» променял футбол на кальян и виски
11:20
Крупнейший девелопер Тюмени заплатит сотни тысяч рублей за лучшую идею по благоустройству города
11:19
Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО об опасности яблок
11:18
Махонин дал поручение по ситуации в Суксуне после разрушительного смерча
11:17
Торговые центры Екатеринбурга ввели скидки к учебному году: карта школьных базаров
11:13
Раскрыта схема финансирования теракта в «Крокусе» через Екатеринбург
11:11
Российская альпинистка неделю ждет помощь на вершине горы со сломанной ногой
11:10
В России вырос средний размер пенсии
11:08
Актер Игорь Петренко отдохнул на челябинском Тургояке. Фото
11:07
Работодатели ждут: тысячи вакансий открыты для жителей Кургана и Кетовского округа
1
11:06
Ящик консервов космонавтов бесплатно разыграют на «День сырка» в Кургане
11:03
В Перми бывший судебный пристав отделалась штрафом за превышение полномочий
11:00
Главного инженера курганской агрофирмы будут судить после смерти трех рабочих
10:57
Свердловчане симпатизируют Паслеру больше, чем предшественнику
10:56
Володин: из России стали депортировать больше мигрантов
10:56
В детской поликлинике в Тюмени станет больше места
10:53
В Тюмени провели антимигрантский рейд по кафе и ночным клубам. Видео
10:50
Звезда «Битвы экстрасенсов» погиб в страшном ДТП в Таиланде
10:49
«Разговоры о важном» введут в свердловских детсадах
10:49
Пермяк с песнями про СВО пробился в финал конкурса Олега Газманова
10:41
«Бум патриотизма»: все больше молодых людей гордятся Россией
10:38
В массовом ДТП под Тюменью пострадала полуторагодовалая девочка. Фото
10:37
Задержки рейсов в России 19 августа: информация к этому часу
10:34
В Кургане пожарят сотни килограммов рыбы и представят космические консервы на «День сырка». Афиша
10:33
В США назвали четыре пункта гарантий безопасности для Украины
10:33
Родителям челябинских школьников и студентов перед 1 сентября напомнили о важной льготе, касающейся всех
10:30
Труп женщины достали из свердловской реки
10:29
Застройщик изменил проект квартала Артемия Лебедева в центре Челябинска. Фото
10:29
Экологи дали рекомендации застройщику на челябинском озере Увильды
10:26
Леса Курганской области под угрозой из-за черного усача
10:22
Власти Суксуна попросили местных жителей снять последствия разрушительного смерча на видео
10:20
Югорский инженер попался на лжи о готовности зданий в ЯНАО
10:17
В ДТП под Шадринском пострадал 9-летний ребенок. Фото
10:17
Тюменские власти выделили сотни миллионов рублей на одежду для школьников
10:14
Осенью части россиянам повысят оклады
10:13
В Екатеринбурге закрылось консульство Армении
10:11
Челябинским кадровикам с цифровыми навыками платят по 250 тысяч рублей
10:08
Где в Курганской области ремонтируют мосты. Список
10:07
Тюменское колесо обозрения переедет в Крым. Эксклюзив
10:05
Думали, гастрит, оказалось — рак: школьник из Снежинска победил агрессивную форму онкологии
10:04
В иркутском городе ввели режим ЧС из-за неготовности ТЭЦ к зиме
10:03
Свердловский суд наказал пенсионера за комментарии в соцсетях. Фото
10:02
Пермский Театр-Театр перед закрытием дает мюзикл с сюрпризом
10:02
Двухлетняя девочка пострадала из-за резкого торможения автобуса в Челябинске
10:01
Пермскому Минздраву пришлось через суд взыскивать деньги с молодого медика
09:53
Бойцы ВСУ пытались прорвать границу России
09:49
Глава Ямала рассказал, куда поедет дальше
09:47
Банк России выпустит монеты к юбилею города ХМАО. Фото
09:46
Два человека погибли в ДТП с трактором в Оренбуржье
09:44
Свердловские дети чуть не пустили поезд под откос. Фото
09:44
Курганский урожай на мировой карте: зерно экспортируют в Казахстан, Китай и Турцию
09:40
Из особняка, где жил лучший глава Кургана, хотят сделать гостиницу. Фото, видео
09:34
ВСУ атаковали прифронтовые российские города перед встречей Путина и Трампа
09:34
Пожар в больнице и на НПЗ, более 20 сбитых беспилотников: карта атаки дронов ВСУ 19 августа
09:31
Нейросеть поразила ямальцев невероятно душевным видео про Ноябрьск
09:27
Двое мужчин в «Крокусе» мешали террористам расстреливать людей
09:23
Курганца сняли с самолета, из-за чего ему еще раз пришлось покупать билет за границу
09:15
Путин держит козыри, Зеленский находится под давлением: реакция мировых СМИ на встречу в Белом доме
09:13
«Встреча на Аляске» станет торговым названием
09:08
FT: Киев будет требовать компенсаций у России
09:04
Более 20 беспилотников сбито над регионами РФ
09:00
Антистресс-кварталы: может ли архитектура спасти от тревожности
08:58
Украинцы стали вступать в российское подполье
08:54
В одном из регионов России выпал первый снег: когда ждать прихода зимы в 2025 году
08:48
Пермячка требует миллион рублей с ТРК «Семья» из-за сломанной лестницы
08:45
Где в Челябинской области разговаривали с духами и видели мертвеца. Фото, видео
08:44
Что стало с «главой цыганской наркоимперии», втянувшей Екатеринбург в героиновую пропасть. Видео
08:42
Боец ВС РФ уничтожил автоматом дрон-камикадзе
08:32
Экипаж танка Т-72 выдержал атаку десятками дронов
08:30
Скандальный бизнесмен Бабочкин возобновил строительство таунхаусов в Кургане. Фото
08:25
Выросло число погибших при пожаре в Рязанской области
08:24
Вирусолог забил тревогу из-за новой глобальной пандемии
08:22
Коммунисты разорвали перемирие с новым мэром из ХМАО. Инсайд
08:18
Трамп дал Зеленскому последний шанс
08:12
Подарок «Малышу Ямала» теперь можно получить даже в Тюмени
08:00
В Тюмени теплые ветра заслонят небо тучами
07:57
Белый дом опубликовал фото Трампа во время беседы с Путиным
07:48
Пристав из ЯНАО необоснованно списывал деньги с инвалида
07:47
Рубио: США больше не дают оружие Украине
07:45
Мэр Кургана Науменко рискует потерять сотрудников из-за своей активности. Инсайд
07:41
Над Ростовской областью сбит беспилотник
07:25
Почувствуй пермскую любовь: жители края собираются установить рекорд РФ
07:24
Родственники Баскова скопили многомиллиардный долг
07:22
WSJ: Зеленский не отказался от «обмена территориями»
07:14
СК возбудил дело о халатности из-за аварийного дома в Челябинской области
07:13
Тазовские автоинспекторы стараются предотвратить детский травматизм на дорогах. Фото
07:12
Грозы и ливни надвигаются на Свердловскую область
07:05
В новом парке Кургана гибнет липовая аллея, посаженная к юбилею Победы. Фото
17
07:02
Первый снег выпал в российском регионе. Фото
07:02
Трамп готовит встречу Путина и Зеленского один на один: что известно о готовящихся переговорах
07:01
Депутата пермской думы наградят за заслуги перед городом
06:51
Обломки БПЛА упали на больницу в Волгограде: что известно к этому часу
06:46
Global Times: консенсус Путина и Трампа толкает Зеленского на отчаянный шаг
06:32
У пермского бизнеса появилась возможность отправить посылку в Бруней и на Багамы
06:30
Командир «Правого сектора»* Манько объявлен в розыск
06:11
В Сургуте подрядчик налоговой обанкротился: в Москве возбудили дело
06:04
В Волгограде загорелась больница и НПЗ после падения обломков БПЛА
06:02
Поникшие лица лидеров ЕС на встрече с Трампом запечатлели на фото
05:59
Первые полицейские прибыли к «Крокус Сити Холлу» через шесть минут после начала атаки
05:59
Макрон: место встречи Путина и Зеленского определят в ближайшие часы
05:34
Бракованные, царские и юбилейные: подборка уникальных монет в Свердловской области. Фото
05:31
В Перми на улицу Мира возвращаются трамваи. Фото
05:31
В Пыть-Яхе кризис с автобусами: рейсы отменяются ежедневно
05:29
ВСУ ударили по больнице и нефтезаводу в Волгограде
05:00
Макрон раскрыл, когда объявят место встречи Путина и Зеленского
04:57
Смерч прошелся по Суксуну: поваленные деревья, сорванные крыши и дома без света. Фото, видео
04:55
В ХМАО подростки разозлили соседку ночными играми в мяч. Видео
04:51
Зеленский захотел обсудить с Путиным территории сразу после встречи с Трампом
04:45
Зеленский назвал точные сроки, когда Киеву предоставят гарантии безопасности
04:41
Зеленский выставил Трампу счет за защиту украинских территорий
04:36
Трамп прервал встречу с Зеленским ради звонка Путину: о чем говорили президенты США и России
04:33
Зеленский отбросил все условия ради встречи с Путиным
04:31
Зеленский готов встретиться с Путиным
04:21
Президент Финляндии подтвердил начало работы над гарантиями безопасности для Украины
04:12
Зеленский резко сменил тон после переговоров с Трампом
04:08
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении пса на девочку в Тюмени
03:59
Зеленский убежал от журналистов после долгого разговора с Трампом
03:52
Журналистов обескуражил странный выход Стармера из Белого дома
03:49
В селе под Екатеринбургом появился необычный красочный мост. Фото
03:39
Трамп предложил Путину повысить уровень делегации от России на переговорах
03:38
Администрация Трампа начала координацию действий России и Украины
03:26
В Тюменской области скончался отец сыновей-героев из деревни Кукушки
03:20
Стало известно, когда Трамп планирует провести встречу Путина и Зеленского
03:14
План Путина по Украине сработал
03:12
Аэропорт Волгограда внезапно прекратил работу
03:10
Трамп заявил, что начал подготовку к возможной встрече Путина и Зеленского
03:09
Трамп больше получаса переговаривал с Путиным во время встречи с Зеленским
03:00
Киев намерен заключить рекордные контракты на поставки американского вооружения
03:00
Ушаков сообщил, что Трамп созвонился с Путиным
03:00
Раскрыты подробности телефонного разговора Путина и Трампа
02:54
Украина воспротивилась предложению Путина о заморозке фронта
02:49
Интервью Зеленского американскому телеканалу внезапно отменили
02:47
Пермский бизнесмен запустит производство 3D-изделий для машиностроения
02:43
Переговоры США, Украины и лидеров ЕС завершились
02:41
Белый Дом не подтверждает информацию о телефонном разговоре Трампа с Путиным
02:37
Axios: Трамп созвонился с Путиным во время встречи с Зеленским в Белом доме
02:14
В Екатеринбурге вынесли жесткий приговор дяде и племяннику за семейную нарколабораторию. Видео
02:12
Зеленский в костюме, Трамп в пиджаке как на встрече с Путиным: в США завершилась встреча лидеров. Фоторепортаж
01:57
Закрытая часть встречи Зеленского, Трампа и европейских лидеров завершилась
01:54
Трамп экстренно прервал переговоры ради звонка с Путиным
01:50
Спаслись чудом: Махонин отметил мужество водителей атакованного дронами грузовика. Фото, видео
01:42
Трамп прервал переговоры ради телефонного разговора с Путиным
01:28
Лидеры ЕС провели инструктаж Зеленскому перед встречей с Трампом
01:24
В Курганской области школьник потерял 40 тысяч рублей из-за подработки в сети
01:14
Зеленский на переговорах с Трампом: чего ждут от Украины и как реагируют иноСМИ
01:03
Трамп предложил Европе и Зеленскому организовать встречу с Путиным
00:54
США настаивают на признании Украиной российского контроля над Донбассом
00:52
Трамп поставил на место главу ЕК и пообещал позвонить Путину: итоги встречи в Белом доме
00:47
Индекс Мобиржи взлетел во время встречи Трампа, Зеленского и стран ЕС
00:42
Зеленского в Белом доме высмеяли за слова и костюм: главные курьезы со встречи с Трампом
00:41
Задавший курьезный вопрос Зеленскому накануне получил русскую водку
00:31
Трамп назвал новые сроки разрешения украинского конфликта
00:28
Один из лидеров ЕС не приехал на встречу с Зеленским
00:26
Трамп поставил главу Еврокомиссии на место после обвинений РФ в похищении детей
00:19
Фон дер Ляйен попросила защиты для Украины по аналогии с НАТО
00:17
Зеленскому понравилась карта Трампа со взятыми под контроль территориями Украины