19 августа 2025

Белый дом: сроки трехсторонней встречи зависят от саммита Путина и Зеленского

Левитт заявила, что сроки трехсторонней встречи зависят от результатов двустороннего саммита
Левитт заявила, что сроки трехсторонней встречи зависят от результатов двустороннего саммита

Сроки проведения трехстороннего саммита по Украине с участием России, Украины и США будут определены по результатам возможной встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 19 августа сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, ее слова приводит пресс-пул администрации США.

«Трудно сказать. Думаю, он (президент США Дональд Трамп — прим. URA.RU) хочет посмотреть, как пройдет двусторонняя встреча», — заявила официальный представитель Белого дома, отвечая на вопрос о сроках трехсторонней встречи.

В настоящее время мировое сообщество активно обсуждает возможную встречу Путина и Зеленского. Пока ни одна из сторон — Россия, Украина или США — официально не называла город или страну, где может пройти саммит. По данным СМИ, рассматриваются различные варианты проведения переговоров, при этом каждая из стран выдвигает свои предложения по месту и формату будущих консультаций.

