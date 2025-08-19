19 августа 2025

Трамп: США были бы в опасности при отсутствии взаимопонимания с Путиным

Трамп объяснил важность диалога с Путиным для интересов США
Трамп объяснил важность диалога с Путиным для интересов США Фото:

Президент США Дональд Трамп заявил, что взаимопонимание между ним и российским лидером Владимиром Путиным критически важно для национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом сообщают СМИ. 

«Если бы он [Путин] и я не понимали друг друга, это на самом деле поставило бы нас, как страну, в опасное положение», — сказал Трамп в интервью радиоведущему Марку Левину.

Ранее URA.RU рассказывало, что Трамп поставил уважение к Путину выше мнения Европы. А теплый прием российского лидера на Аляске взбесил мировые СМИ. 

