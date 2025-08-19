19 августа 2025

Алена Краснова объявила о разводе с Никитой Пресняковым спустя 8 лет брака

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пара объявила о разводе
Пара объявила о разводе Фото:

Супруга певца Никиты Преснякова — Алена Краснова заявила, что они разводятся после восьми лет совместной жизни. Об этом она рассказала подписчикам.

«Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны. Это решение далось непросто», — сообщила Краснова в соцсетях, комментируя решение о разводе.

Ранее Никита Пресняков покинул Россию вскоре после объявления частичной мобилизации. Его отец Владимир Пресняков продолжает активно выступать в российских шоу, а мать, певица Кристина Орбакайте, также уехала за границу. В мае 2025 года Никита Пресняков признался, что страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). По его словам, это состояние осложняет выполнение повседневных задач и влияет на концентрацию и эмоциональное состояние.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Супруга певца Никиты Преснякова — Алена Краснова заявила, что они разводятся после восьми лет совместной жизни. Об этом она рассказала подписчикам. «Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны. Это решение далось непросто», — сообщила Краснова в соцсетях, комментируя решение о разводе. Ранее Никита Пресняков покинул Россию вскоре после объявления частичной мобилизации. Его отец Владимир Пресняков продолжает активно выступать в российских шоу, а мать, певица Кристина Орбакайте, также уехала за границу. В мае 2025 года Никита Пресняков признался, что страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). По его словам, это состояние осложняет выполнение повседневных задач и влияет на концентрацию и эмоциональное состояние.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...