Ограничения на полеты ввели в аэропорту Нижнего Новгорода

Аэропорт Нижнего Новгорода «Стригино» временно ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов 20 августа. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. По его словам, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
«Аэропорт Нижний Новгород („Стригино“). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.
В сообщениях Росавиации уточняется, что аналогичные временные меры действуют и в аэропорту Тамбова — там также приостановлены взлеты и посадки. Время снятия ограничений в нижегородском аэропорту пока не называется.
