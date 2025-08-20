Ограничения на полеты ввели в аэропорту Нижнего Новгорода

Ограничения ввели для безопасности
Ограничения ввели для безопасности

Аэропорт Нижнего Новгорода «Стригино» временно ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов 20 августа. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. По его словам, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

«Аэропорт Нижний Новгород („Стригино“). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.

В сообщениях Росавиации уточняется, что аналогичные временные меры действуют и в аэропорту Тамбова — там также приостановлены взлеты и посадки. Время снятия ограничений в нижегородском аэропорту пока не называется.

