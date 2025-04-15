Родителей выпускников вынудят присутствовать на ЕГЭ

В России изменили проведение ЕГЭ, теперь в каждом пункте сдачи экзамена обязательно будут присутствовать представители родителей школьников. Они будут контролировать соблюдение прав выпускников и условий проведения экзамена, сообщил министр просвещения России Музаев.
«В каждом пункте сдачи ЕГЭ теперь будут находиться представители родителей, чтобы следить за соблюдением прав выпускников и условий экзамена», — уточнил Музаев. Его слова передает ТАСС.
Ранее Госдума РФ ограничила порядок поступления в вузы из колледжей без сдачи ЕГЭ. Теперь это возможно только для схожих специальностей. Как в связи с принятием законопроекта изменится порядок поступления в вузы для выпускников колледжей и какие нововведения ждут школьников — в материале URA.RU.
Также в Рособрнадзоре поставили точку в вопросе отмены ЕГЭ. По словам замруководителя Рособрнадзора Игоря Круглинского, отмена возможна, но необходимо разработать альтернативную систему.
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