Родителей выпускников вынудят присутствовать на ЕГЭ

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Теперь на ЕГЭ будут представители родителей, заявил Музаев
Теперь на ЕГЭ будут представители родителей, заявил Музаев Фото:

В России изменили проведение ЕГЭ, теперь в каждом пункте сдачи экзамена обязательно будут присутствовать представители родителей школьников. Они будут контролировать соблюдение прав выпускников и условий проведения экзамена, сообщил министр просвещения России Музаев.

«В каждом пункте сдачи ЕГЭ теперь будут находиться представители родителей, чтобы следить за соблюдением прав выпускников и условий экзамена», — уточнил Музаев. Его слова передает ТАСС.

Ранее Госдума РФ ограничила порядок поступления в вузы из колледжей без сдачи ЕГЭ. Теперь это возможно только для схожих специальностей. Как в связи с принятием законопроекта изменится порядок поступления в вузы для выпускников колледжей и какие нововведения ждут школьников — в материале URA.RU.

Также в Рособрнадзоре поставили точку в вопросе отмены ЕГЭ. По словам замруководителя Рособрнадзора Игоря Круглинского, отмена возможна, но необходимо разработать альтернативную систему.

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В России изменили проведение ЕГЭ, теперь в каждом пункте сдачи экзамена обязательно будут присутствовать представители родителей школьников. Они будут контролировать соблюдение прав выпускников и условий проведения экзамена, сообщил министр просвещения России Музаев. «В каждом пункте сдачи ЕГЭ теперь будут находиться представители родителей, чтобы следить за соблюдением прав выпускников и условий экзамена», — уточнил Музаев. Его слова передает ТАСС. Ранее Госдума РФ ограничила порядок поступления в вузы из колледжей без сдачи ЕГЭ. Теперь это возможно только для схожих специальностей. Как в связи с принятием законопроекта изменится порядок поступления в вузы для выпускников колледжей и какие нововведения ждут школьников — в материале URA.RU. Также в Рособрнадзоре поставили точку в вопросе отмены ЕГЭ. По словам замруководителя Рособрнадзора Игоря Круглинского, отмена возможна, но необходимо разработать альтернативную систему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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