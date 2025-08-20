Для детей мигрантов хотят создать новое ограничение по въезду в Россию

В России намерены ужесточить правила въезда для несовершеннолетних иностранцев. Предлагается допускать таких детей только в сопровождении родителей, опекунов либо других взрослых с нотариально заверенной доверенностью от семьи. Соответствующий законопроект внесли депутаты Госдумы Нина Останина и Ярослав Нилов.
«Понятийный аппарат законодательства предлагается дополнить термином „несовершеннолетний иностранный гражданин“. Причем въезд иностранного ребенка по доверенности будет возможен лишь для получения образования, лечения и временного пребывания, например участия в спортивных соревнованиях, олимпиадах и турпоездках», — пишет «Коммерсант».
В законопроекте также прописана норма о депортации детей вместе с их родителями в случае аннулирования разрешения на временное проживание, если у несовершеннолетнего нет других законных представителей на территории РФ. Сейчас, как отмечается в пояснительной записке, подростки-иностранцы могут въезжать в Россию как с родителями, так и самостоятельно, без каких-либо дополнительных документов. Причем нередко они пересекают границу под предлогом получения образования, а на деле — для работы.
Как сообщало URA.RU ранее, Минтруд предложил сократить долю мигрантов в девяти видах экономической деятельности с 2026 года. В некоторых сферах хотят полностью запретить трудоустройство мигрантов.
