Для детей мигрантов хотят создать новое ограничение по въезду в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У детей мигрантов при въезде в РФ могут потребовать доверенность
У детей мигрантов при въезде в РФ могут потребовать доверенность Фото:

В России намерены ужесточить правила въезда для несовершеннолетних иностранцев. Предлагается допускать таких детей только в сопровождении родителей, опекунов либо других взрослых с нотариально заверенной доверенностью от семьи. Соответствующий законопроект внесли депутаты Госдумы Нина Останина и Ярослав Нилов. 

«Понятийный аппарат законодательства предлагается дополнить термином „несовершеннолетний иностранный гражданин“. Причем въезд иностранного ребенка по доверенности будет возможен лишь для получения образования, лечения и временного пребывания, например участия в спортивных соревнованиях, олимпиадах и турпоездках», — пишет «Коммерсант».

В законопроекте также прописана норма о депортации детей вместе с их родителями в случае аннулирования разрешения на временное проживание, если у несовершеннолетнего нет других законных представителей на территории РФ. Сейчас, как отмечается в пояснительной записке, подростки-иностранцы могут въезжать в Россию как с родителями, так и самостоятельно, без каких-либо дополнительных документов. Причем нередко они пересекают границу под предлогом получения образования, а на деле — для работы.

Как сообщало URA.RU ранее, Минтруд предложил сократить долю мигрантов в девяти видах экономической деятельности с 2026 года. В некоторых сферах хотят полностью запретить трудоустройство мигрантов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России намерены ужесточить правила въезда для несовершеннолетних иностранцев. Предлагается допускать таких детей только в сопровождении родителей, опекунов либо других взрослых с нотариально заверенной доверенностью от семьи. Соответствующий законопроект внесли депутаты Госдумы Нина Останина и Ярослав Нилов.  «Понятийный аппарат законодательства предлагается дополнить термином „несовершеннолетний иностранный гражданин“. Причем въезд иностранного ребенка по доверенности будет возможен лишь для получения образования, лечения и временного пребывания, например участия в спортивных соревнованиях, олимпиадах и турпоездках», — пишет «Коммерсант». В законопроекте также прописана норма о депортации детей вместе с их родителями в случае аннулирования разрешения на временное проживание, если у несовершеннолетнего нет других законных представителей на территории РФ. Сейчас, как отмечается в пояснительной записке, подростки-иностранцы могут въезжать в Россию как с родителями, так и самостоятельно, без каких-либо дополнительных документов. Причем нередко они пересекают границу под предлогом получения образования, а на деле — для работы. Как сообщало URA.RU ранее, Минтруд предложил сократить долю мигрантов в девяти видах экономической деятельности с 2026 года. В некоторых сферах хотят полностью запретить трудоустройство мигрантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...