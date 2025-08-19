Белый дом: Трамп пожертвовал отпуском в гольф-клубе ради мира на Украине

Президент США Дональд Трамп отменил отпуск в гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси) из-за продолжающихся переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По словам Левитт, Трамп принял решение остаться в Вашингтоне, чтобы лично контролировать процесс переговоров. «Обычно это время, когда президент уходит в отпуск, но не этот президент. Обсуждалась возможность его работы из Бедминстера в течение пары недель, но он решил отказаться от этой идеи», — заявила Левитт, передает пресс-пул американской администрации.
На фоне международных усилий по разрешению украинского кризиса СМИ и эксперты активно обсуждают возможность проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. В публикациях упоминаются различные предложения по организации саммита: отдельные страны сами выразили готовность принять переговоры, а также высказываются предположения относительно потенциальных мест встречи. При этом ни Москва, ни Киев, ни Вашингтон официально не назвали конкретных городов или государств, где мог бы состояться саммит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.