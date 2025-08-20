«Ведомости»: добровольцы первых месяцев СВО получат статус ветеранов

Участники добровольческих формирований, принимавшие участие в специальной военной операции (СВО) с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года, могут получить статус ветеранов боевых действий. Инициативу Минобороны РФ 19 августа одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили два источника: один близкий к комиссии, второй в — Белом доме.
«Фактически к ветеранам боевых действий будут причислять лиц, заключивших соглашения с Минобороны в период с октября 2022-го до сентября 2023-го о пребывании в спецформировании и выполнявших боевые задачи в ходе СВО на территории Украины, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей», — рассказала "Ведомостям" руководитель аппарата Ассоциации юристов России Анастасия Милютина. Она также отметила, что при получении ранения, контузии или инвалидности вследствие выполнения боевых задач такие добровольцы будут признаваться инвалидами согласно действующему законодательству.
По информации авторов законопроекта, этот временной промежуток выбран потому, что с 1 сентября 2023 года подписывать соглашения о пребывании в добровольческих формированиях уже нельзя — вместо них Минобороны ввело воинские контракты.
Граждане, заключившие такие контракты после этой даты, уже автоматически получают статус ветерана по федеральному закону «О ветеранах». Однако те, кто вступил в добровольческие формирования до 1 сентября 2023 года, до сих пор не имели права на этот статус.
Член Общественного совета при Минобороны и эксперт комитета Госдумы по обороне Вячеслав Калинин считает, что таким образом устраняется социальная несправедливость в отношении добровольцев, которые принимали участие в боевых действиях наравне с контрактниками. По его мнению, принятие законопроекта позволит этим участникам СВО получить все полагающиеся льготы и меры господдержки. Калинин подчеркнул, что инициативу следовало бы реализовать еще два-три года назад.
Ранее в России утвердили территории, защита которых дает статус ветерана боевых действий. Подробнее о том, какие выплаты положены военнослужащим и что изменилось в 2025 году в — материале URA.RU.
