19 августа 2025

РБК: в МОК Исинбаеву не просили покинуть Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исинбаева была членом МОК с 2016 года
Исинбаева была членом МОК с 2016 года Фото:

Международный олимпийский комитет (МОК) опроверг информацию о том, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева уехала из России по требованию организации. Об этом сообщили в пресс-службе МОК. 

«Эта новость не соответствует действительности и является полной выдумкой», — ответили «РБК Спорт» представители организации. Ранее, 18 августа, бывшая легкоатлетка Вера Ганеева заявила, что МОК якобы поставил Исинбаевой жесткий ультиматум

«Ей сказали: либо ты выбираешь нашу сторону и просто отмалчиваешься, и мы тебя не лишаем рекордов, либо ты поддерживаешь свою страну, но тогда знай: мы подставим тебя так, что мы аннулируем все твои рекорды», — рассказала Ганеева в эфире «Радио 1».

Вокруг Елены Исинбаевой уже возникал общественный резонанс: в 2025 году стало известно о блокировке ее счетов и долгах перед Федеральной налоговой службой России, которые достигали 1,5 миллиона рублей, а также задолженностях по ЖКХ. В 2024 году спортсменку также штрафовали за неуплату налогов. На фоне этих событий СМИ и соцсети активно обсуждали причины возможного отъезда Исинбаевой из России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Международный олимпийский комитет (МОК) опроверг информацию о том, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева уехала из России по требованию организации. Об этом сообщили в пресс-службе МОК.  «Эта новость не соответствует действительности и является полной выдумкой», — ответили «РБК Спорт» представители организации. Ранее, 18 августа, бывшая легкоатлетка Вера Ганеева заявила, что МОК якобы поставил Исинбаевой жесткий ультиматум «Ей сказали: либо ты выбираешь нашу сторону и просто отмалчиваешься, и мы тебя не лишаем рекордов, либо ты поддерживаешь свою страну, но тогда знай: мы подставим тебя так, что мы аннулируем все твои рекорды», — рассказала Ганеева в эфире «Радио 1». Вокруг Елены Исинбаевой уже возникал общественный резонанс: в 2025 году стало известно о блокировке ее счетов и долгах перед Федеральной налоговой службой России, которые достигали 1,5 миллиона рублей, а также задолженностях по ЖКХ. В 2024 году спортсменку также штрафовали за неуплату налогов. На фоне этих событий СМИ и соцсети активно обсуждали причины возможного отъезда Исинбаевой из России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...