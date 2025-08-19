Украина атаковала Россию дронами
Российские системы ПВО уничтожили 23 беспилотника над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Волгоградской областей, запущенных с территории Украины. URA.RU запускает трансляцию.
03:52 Временные ограничения на полеты воздушных судов введены в аэропортах Волгограда, Самары и Саратова. Об этом сообщает Росавиация
