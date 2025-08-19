19 августа 2025

Украина атаковала пять регионов России. Онлайн-трансляция

Российские системы ПВО сбили 23 беспилотника
© Служба новостей «URA.RU»
Украина атаковала Россию дронами
Украина атаковала Россию дронами Фото:

Российские системы ПВО уничтожили 23 беспилотника над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Волгоградской областей, запущенных с территории Украины. URA.RU запускает трансляцию. 

03:52 Временные ограничения на полеты воздушных судов введены в аэропортах Волгограда, Самары и Саратова. Об этом сообщает Росавиация

© Служба новостей «URA.RU»
