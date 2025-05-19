В Тюменской области рыбак поймал в платном водоеме пятикилограммового толстолобика. Своим трофеем он похвастался в тематической группе в социальной сети «ВКонтакте».
«После нескольких неудачных попыток словить что-то в своем водоеме в деревне, плюнул и поехал на платник. Итог: восемь карасей на 3,5 килограмма, три карпа и толстолобик, 5,3 кг. Самый прикол, что хотел проверить крючок, так как долго не было поклевки, а этот мой трофей там уже сидел», — написал тюменец в группе «Рыбалка в Тюменской области».
Ранее URA.RU писало, что тюменец после рыбалки в Ярковском районе похвастался крупным уловом налимов. Всего мужчина выловил пять деликатесных рыб.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!