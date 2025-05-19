Тюменец поймал огромного толстолобика. Фото

Тюменец поймал пятикилограммового толстолобика
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина также поймал карасей и карпов
Мужчина также поймал карасей и карпов Фото:

В Тюменской области рыбак поймал в платном водоеме пятикилограммового толстолобика. Своим трофеем он похвастался в тематической группе в социальной сети «ВКонтакте».

«После нескольких неудачных попыток словить что-то в своем водоеме в деревне, плюнул и поехал на платник. Итог: восемь карасей на 3,5 килограмма, три карпа и толстолобик, 5,3 кг. Самый прикол, что хотел проверить крючок, так как долго не было поклевки, а этот мой трофей там уже сидел», — написал тюменец в группе «Рыбалка в Тюменской области».

Ранее URA.RU писало, что тюменец после рыбалки в Ярковском районе похвастался крупным уловом налимов. Всего мужчина выловил пять деликатесных рыб.

Мужчина поймал трофей в платном водоеме.
Мужчина поймал трофей в платном водоеме.
Фото:

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В Тюменской области рыбак поймал в платном водоеме пятикилограммового толстолобика. Своим трофеем он похвастался в тематической группе в социальной сети «ВКонтакте». «После нескольких неудачных попыток словить что-то в своем водоеме в деревне, плюнул и поехал на платник. Итог: восемь карасей на 3,5 килограмма, три карпа и толстолобик, 5,3 кг. Самый прикол, что хотел проверить крючок, так как долго не было поклевки, а этот мой трофей там уже сидел», — написал тюменец в группе «Рыбалка в Тюменской области». Ранее URA.RU писало, что тюменец после рыбалки в Ярковском районе похвастался крупным уловом налимов. Всего мужчина выловил пять деликатесных рыб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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