В центре Тюмени из-за реконструкции дороги изымают земли

В Тюмени изымают участки и дома для реконструкции дороги по улице Тарская. Об этом сообщила администрация города. Забирают три земли на улицах Тарской и Холодильной.
«Изъятие земельных участков и жилых домов осуществляется в целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры: „Реконструкция автомобильной дороги по улице Тарская“. Для муниципальных нужд изымают: земельные участки и расположенные на нем дома по Тарской, 97, Тарской, 91 и Холодильной, 93а», — сообщили в администрации.
Ранее URA.RU писало, что из-за реконструкции дороги Перевалово — Ушакова забирают земли. Всего планируют изъять около 60-ти участков.
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