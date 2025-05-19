В центре Тюмени из-за реконструкции дороги изымают земли

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Запланирована реконструкция улицы Тарской
Запланирована реконструкция улицы Тарской Фото:

В Тюмени изымают участки и дома для реконструкции дороги по улице Тарская. Об этом сообщила администрация города. Забирают три земли на улицах Тарской и Холодильной.

«Изъятие земельных участков и жилых домов осуществляется в целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры: „Реконструкция автомобильной дороги по улице Тарская“. Для муниципальных нужд изымают: земельные участки и расположенные на нем дома по Тарской, 97, Тарской, 91 и Холодильной, 93а», — сообщили в администрации.

Ранее URA.RU писало, что из-за реконструкции дороги Перевалово — Ушакова забирают земли. Всего планируют изъять около 60-ти участков.

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В Тюмени изымают участки и дома для реконструкции дороги по улице Тарская. Об этом сообщила администрация города. Забирают три земли на улицах Тарской и Холодильной. «Изъятие земельных участков и жилых домов осуществляется в целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры: „Реконструкция автомобильной дороги по улице Тарская“. Для муниципальных нужд изымают: земельные участки и расположенные на нем дома по Тарской, 97, Тарской, 91 и Холодильной, 93а», — сообщили в администрации. Ранее URA.RU писало, что из-за реконструкции дороги Перевалово — Ушакова забирают земли. Всего планируют изъять около 60-ти участков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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