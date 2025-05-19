Как долго продлится пожароопасный сезон в ЯНАО и можно ли разводить костры

В 2025 году пожароопасный сезон в Ямало-Ненецком автономном округе официально объявлен с 10 мая по 21 сентября. Дата начала сезона традиционно определяется на основании многолетних наблюдений за погодными условиями и статистикой возникновения лесных пожаров. Однакоразводить костры пока не запрещается, сообщают в окружном депаратменте природных ресурсов.
«Пожароопасный сезон в этом году объявлен с 10 мая по 21 сентября. При установлении сроков и даты начала мы всегда анализируем многолетние данные. У нас в регионе, по средним многолетним данным, были случаи, когда первые пожары возникали уже в начале мая. К примеру, в 2011 году первый зарегистрировали 10 мая, в 2020-м — 12 мая, в 2021-м — 13 мая. Соответственно, отталкиваясь от этих сроков, мы и вводим начало пожароопасного сезона всегда с 10 мая», — рассказал начальник отдела охраны и защиты лесов департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Максим Михайловский в ходе пресс-конференции, которая прошла в информационном агентстве «Север Пресс».
Как сообщил спикер, разведение костров в лесах во время пожароопасного сезона не запрещено полностью, но должно строго соответствовать правилам пожарной безопасности. Рекомендуется использовать только специально оборудованные места для костров и приготовления пищи на открытом огне. Нарушение этих требований может привести к административной ответственности и возникновению опасных ситуаций.
В 2024 году на территории Ямало-Ненецкого автономного округа зафиксировано 137 лесных пожаров, которые затронули площадь 3 021 гектар. Большинство возгораний (122 случая) произошло на землях лесного фонда, еще 14 — на землях иных категорий. Один пожар был зарегистрирован в Верхне-Тазовском заповеднике.
Власти региона ежегодно напоминают о запрете на поджог травы, сжигание мусора и оставление непотушенных костров. За нарушения предусмотрены значительные штрафы для граждан и организаций.
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