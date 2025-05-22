В Тюменских реках упал уровень воды

Вода начинает убывать из зон подтопления
новость из сюжетаПаводок в Тюменской области-2025
В Тюменской области уровень воды в реках Ишим и Тобол снизился на семь и три сантиметра соответственно. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф.
«Гидропост Ишим — Ишим. Уровень воды —838 см, изменения за сутки — минус семь сантиметров», — указано на сайте сервиса. В Абатском районе показатель упал на пять сантиметров.
Уровень воды в Туре в Тюмени за стуки вырос на один сантиметр и достиг отметки 641 см. В других районах региона произошли следующие изменения:
- в Ильинке река Ишим -3 (771см);
- в Ялуторовске река Тобол -4 (492см);
- в Викулово река Ишим +3 (1055см);
- в Тобольске река Иртыш +2 (853см).
Уровень воды в тюменских реках на 23 мая
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!