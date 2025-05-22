22 мая 2025

В Тюменских реках упал уровень воды

Уровень воды в реке Ишим за сутки убыл на три сантиметра
© Служба новостей «URA.RU»
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Вода начинает убывать из зон подтопления
Вода начинает убывать из зон подтопления Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области уровень воды в реках Ишим и Тобол снизился на семь и три сантиметра соответственно. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф.

«Гидропост Ишим — Ишим. Уровень воды —838 см, изменения за сутки — минус семь сантиметров», — указано на сайте сервиса. В Абатском районе показатель упал на пять сантиметров.

Уровень воды в Туре в Тюмени за стуки вырос на один сантиметр и достиг отметки 641 см. В других районах региона произошли следующие изменения:

  • в Ильинке река Ишим -3 (771см);
  • в Ялуторовске река Тобол -4 (492см);
  • в Викулово река Ишим +3 (1055см);
  • в Тобольске река Иртыш +2 (853см).
Уровень воды в тюменских реках на 23 мая
Уровень воды в тюменских реках на 23 мая
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В Тюменской области уровень воды в реках Ишим и Тобол снизился на семь и три сантиметра соответственно. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф. «Гидропост Ишим — Ишим. Уровень воды —838 см, изменения за сутки — минус семь сантиметров», — указано на сайте сервиса. В Абатском районе показатель упал на пять сантиметров. Уровень воды в Туре в Тюмени за стуки вырос на один сантиметр и достиг отметки 641 см. В других районах региона произошли следующие изменения:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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