В Тюменской области из-за паводка от «большой земли» отрезано четыре населенных пункта. Видео

В Тюменской области из-за паводка перекрыто четыре населенных пункта
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СИтуация в ВИкуловском районе постепенно стабилизируется
СИтуация в ВИкуловском районе постепенно стабилизируется Фото:
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Паводок в Тюменской области-2025

В Викуловском районе (Тюменская область) из-за паводка от «большой земли» оказались отрезаны четыре населенных пункта. Об этом губернатор Александр Моор сообщил в своем telegram-канале.

«В Викуловском районе затоплено три низководных моста. Также от „большой земли“ отрезано четыре населенных пункта, но связь с ними не прерывается: с помощью лодочных переправ людям своевременно и с запасом доставляют продукты. Подтоплений домов нет, дамбы и насыпи справляются», — рассказал глава региона.

Губернатор отмечает, что на территории района уровень паводковых вод, предположительно, достиг своего максимума и в ближайшее время начнет снижаться. За последние сутки уровень воды повысился всего на три сантиметра, что свидетельствует о стабилизации ситуации. По состоянию на утро 23 мая уровень воды в поселке Викулово составляет 1 055 сантиметров. 

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В Викуловском районе (Тюменская область) из-за паводка от «большой земли» оказались отрезаны четыре населенных пункта. Об этом губернатор Александр Моор сообщил в своем telegram-канале. «В Викуловском районе затоплено три низководных моста. Также от „большой земли“ отрезано четыре населенных пункта, но связь с ними не прерывается: с помощью лодочных переправ людям своевременно и с запасом доставляют продукты. Подтоплений домов нет, дамбы и насыпи справляются», — рассказал глава региона. Губернатор отмечает, что на территории района уровень паводковых вод, предположительно, достиг своего максимума и в ближайшее время начнет снижаться. За последние сутки уровень воды повысился всего на три сантиметра, что свидетельствует о стабилизации ситуации. По состоянию на утро 23 мая уровень воды в поселке Викулово составляет 1 055 сантиметров. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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