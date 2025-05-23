В Викуловском районе (Тюменская область) из-за паводка от «большой земли» оказались отрезаны четыре населенных пункта. Об этом губернатор Александр Моор сообщил в своем telegram-канале.
«В Викуловском районе затоплено три низководных моста. Также от „большой земли“ отрезано четыре населенных пункта, но связь с ними не прерывается: с помощью лодочных переправ людям своевременно и с запасом доставляют продукты. Подтоплений домов нет, дамбы и насыпи справляются», — рассказал глава региона.
Губернатор отмечает, что на территории района уровень паводковых вод, предположительно, достиг своего максимума и в ближайшее время начнет снижаться. За последние сутки уровень воды повысился всего на три сантиметра, что свидетельствует о стабилизации ситуации. По состоянию на утро 23 мая уровень воды в поселке Викулово составляет 1 055 сантиметров.
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