Компания тюменского миллиардера расширит логистический комплекс на Лесобазе

Компания «Сибинтел-холдинг», совладельцем и руководителем которой является тюменский бизнесмен Владимир Шевчик, расширит логистический комплекс на Лесобазе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Мы уже построили современный логистический комплекс на объездной с якорным арендатором „Пятерочка“ (Х5 Group). Здесь же работает наша компания „РегионСнаб“. Распределительный центр готов расширяться. Поэтому потребность в новом современном складском центре у нас есть», — передает слова пресс-секретаря организации издание РБК Тюмень.
Для реализации этих целей планируется строительство еще одного складского объекта. Он будет располагаться по соседству с уже действующим комплексом. В настоящее время ведется проектирование склада, однако детали о сроках начала строительства и размере инвестиций пока не раскрываются.
Ранее в Тюмени также стартовало строительство нового торгово-офисного центра рядом с аэропортом Рощино на Ирбитском тракте — объем инвестиций в проект составляет 1,2 млрд рублей, а сдача объекта запланирована на 2026 год. Как и в случае с расширением логистического комплекса «Сибинтел-холдинга», речь идет о развитии современной инфраструктуры, направленной на поддержку бизнеса и повышение транспортной и торговой доступности в регионе.
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