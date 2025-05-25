25 мая 2025
24 мая 2025

Компания тюменского миллиардера расширит логистический комплекс на Лесобазе

Тюменский бизнесмен Шевчик построит новый логистический склад на Лесобазе
© Служба новостей «URA.RU»
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На данный момент комплекс находится в процессе разработки
На данный момент комплекс находится в процессе разработки Фото:

Компания «Сибинтел-холдинг», совладельцем и руководителем которой является тюменский бизнесмен Владимир Шевчик, расширит логистический комплекс на Лесобазе. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

«Мы уже построили современный логистический комплекс на объездной с якорным арендатором „Пятерочка“ (Х5 Group). Здесь же работает наша компания „РегионСнаб“. Распределительный центр готов расширяться. Поэтому потребность в новом современном складском центре у нас есть», — передает слова пресс-секретаря организации издание РБК Тюмень.

Для реализации этих целей планируется строительство еще одного складского объекта. Он будет располагаться по соседству с уже действующим комплексом. В настоящее время ведется проектирование склада, однако детали о сроках начала строительства и размере инвестиций пока не раскрываются.

Ранее в Тюмени также стартовало строительство нового торгово-офисного центра рядом с аэропортом Рощино на Ирбитском тракте — объем инвестиций в проект составляет 1,2 млрд рублей, а сдача объекта запланирована на 2026 год. Как и в случае с расширением логистического комплекса «Сибинтел-холдинга», речь идет о развитии современной инфраструктуры, направленной на поддержку бизнеса и повышение транспортной и торговой доступности в регионе.

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Компания «Сибинтел-холдинг», совладельцем и руководителем которой является тюменский бизнесмен Владимир Шевчик, расширит логистический комплекс на Лесобазе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.  «Мы уже построили современный логистический комплекс на объездной с якорным арендатором „Пятерочка“ (Х5 Group). Здесь же работает наша компания „РегионСнаб“. Распределительный центр готов расширяться. Поэтому потребность в новом современном складском центре у нас есть», — передает слова пресс-секретаря организации издание РБК Тюмень. Для реализации этих целей планируется строительство еще одного складского объекта. Он будет располагаться по соседству с уже действующим комплексом. В настоящее время ведется проектирование склада, однако детали о сроках начала строительства и размере инвестиций пока не раскрываются. Ранее в Тюмени также стартовало строительство нового торгово-офисного центра рядом с аэропортом Рощино на Ирбитском тракте — объем инвестиций в проект составляет 1,2 млрд рублей, а сдача объекта запланирована на 2026 год. Как и в случае с расширением логистического комплекса «Сибинтел-холдинга», речь идет о развитии современной инфраструктуры, направленной на поддержку бизнеса и повышение транспортной и торговой доступности в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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