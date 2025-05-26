«Репетируем под звуки дрели»: актеры ТБДТ требуют прекратить ремонт театра из-за помех для репетиций

Актеры Тюменского большого драматического театра требуют прекратить якобы несогласованный ремонт, проводимый в учреждении. Конкретно их не устраивают «разрушения», которые сопутствуют работам.
«Ремонт в ТДБТ. В середине театрального сезона. Несогласованный ни с кем из руководства театра — им занимается Тюменское Концертно-Театральное Объединение» — отметила у себя на странице в соцсетях актриса Кристина Тихонова. «Репетируем под звуки дрели и перфоратора, в пыли и грязи», — добавил художник ТБДТ Константин Решетников.
По заверениям сотрудников, сейчас в театре проводится замена и монтаж пожарной системы, а также кресел в концертных залах. Артисты обращают внимание, что проведение капитального ремонта серьезно отвлекает и от репетиций и мешает в подготовке спектаклей.
На возмущения актеров отреагировали и специалисты департамента культуры Тюменской области. В департаменте ответили, что все работы — согласованы и проводятся в соответствии с репетиционным процессом. «В настоящее время шумные и грязные работы проходят с 06.00 ч. до 12.00 ч. в те дни, когда есть репетиции. При этом контролируется уровень шума и концентрация веществ в воздухе, проводится влажная уборка помещений. Работы, угрожающие жизни и здоровью, не проводятся. Репетиционный процесс не остановлен, спектакли осуществляются в соответствии с репертуарным планом», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее коллектив Тюменского большого драматического театра уже выступал с требованиями восстановить в должности бывшего директора Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина, находящихся под следствием по делу о мошенничестве. Артисты не раз выражали недовольство действиями Тюменского концертно-театрального объединения, в состав которого входит театр, и требовали вывести учреждение из его структуры.
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