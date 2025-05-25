Тундровикам ЯНАО, потерявшим чум из-за пожара, помогли восстановить жилище

Семье Тайшиных, пострадавшей от пожара в Приуральской тундре (ЯНАО), передали все необходимое для обустройства нового чума. Об этом сообщил глава Приуральского района Иван Сакал в своем telegram-канале.
«Сегодня мы помогли исправить эту ситуацию: передали им новые нюки, брезент, шесты, генератор и все необходимое для обустройства», — написал Сакал. Он уточнил, что помощь уже доставили в село Горнокнязевск, где семья Тайшиных сможет забрать вещи и отправиться в тундру для установки нового жилища.
В апреле в результате пожара семья Тайшиных, занимающаяся оленеводством, осталась без дома. Местные власти и неравнодушные жители собрали и передали все необходимое для восстановления быта — от традиционного укрытия до техники для обеспечения автономного проживания.
Ранее в ЯНАО отмечались и другие случаи возгорания чумов, принадлежащих ямальскиим тундровикам. В Тазовском (ЯНАО) 10 марта возле лагеря «Ясавэй» загорелся гостевой чум. Была повреждена верхняя часть строения.
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