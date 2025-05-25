25 мая 2025

Тундровикам ЯНАО, потерявшим чум из-за пожара, помогли восстановить жилище

© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь семья Тайшиных сможет обустроиться на новом месте
Теперь семья Тайшиных сможет обустроиться на новом месте Фото:

Семье Тайшиных, пострадавшей от пожара в Приуральской тундре (ЯНАО), передали все необходимое для обустройства нового чума. Об этом сообщил глава Приуральского района Иван Сакал в своем telegram-канале.

«Сегодня мы помогли исправить эту ситуацию: передали им новые нюки, брезент, шесты, генератор и все необходимое для обустройства», — написал Сакал. Он уточнил, что помощь уже доставили в село Горнокнязевск, где семья Тайшиных сможет забрать вещи и отправиться в тундру для установки нового жилища.

В апреле в результате пожара семья Тайшиных, занимающаяся оленеводством, осталась без дома. Местные власти и неравнодушные жители собрали и передали все необходимое для восстановления быта — от традиционного укрытия до техники для обеспечения автономного проживания.

Ранее в ЯНАО отмечались и другие случаи возгорания чумов, принадлежащих ямальскиим тундровикам. В Тазовском (ЯНАО) 10 марта возле лагеря «Ясавэй» загорелся гостевой чум. Была повреждена верхняя часть строения. 

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Семье Тайшиных, пострадавшей от пожара в Приуральской тундре (ЯНАО), передали все необходимое для обустройства нового чума. Об этом сообщил глава Приуральского района Иван Сакал в своем telegram-канале. «Сегодня мы помогли исправить эту ситуацию: передали им новые нюки, брезент, шесты, генератор и все необходимое для обустройства», — написал Сакал. Он уточнил, что помощь уже доставили в село Горнокнязевск, где семья Тайшиных сможет забрать вещи и отправиться в тундру для установки нового жилища. В апреле в результате пожара семья Тайшиных, занимающаяся оленеводством, осталась без дома. Местные власти и неравнодушные жители собрали и передали все необходимое для восстановления быта — от традиционного укрытия до техники для обеспечения автономного проживания. Ранее в ЯНАО отмечались и другие случаи возгорания чумов, принадлежащих ямальскиим тундровикам. В Тазовском (ЯНАО) 10 марта возле лагеря «Ясавэй» загорелся гостевой чум. Была повреждена верхняя часть строения. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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