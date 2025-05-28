Трамп ответил на призыв Зеленского о трехсторонней встрече с Россией

Президент США Дональд Трамп согласился на предложение украинского лидера Владимира Зеленского провести трехстороннюю встречу с участием президента России Владимира Путина. Об этом Трамп заявил в ходе брифинга в Белом доме.
«[Сяду за стол переговоров с Путиным и Зеленским] если это необходимо. Я бы хотел, чтобы это случилось еще несколько месяцев назад», — заявил Трамп. Трансляция его выступления ведется на телеканале FoxNews. Он также отметил, что ситуация по украинскому урегулированию, по его мнению, прояснится в течение ближайших двух недель, что позволит определить дальнейшие шаги.
Ранее Владимир Зеленский выразил готовность принять участие во встрече с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в трехстороннем формате. В администрации США также не исключили проведения переговоров между лидерами трех государств. В свою очередь, в Кремле отмечали, что встреча между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может состояться при условии успешной работы профильных делегаций, передает Pravda.ru.
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