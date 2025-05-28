Трамп ответил на призыв Зеленского о трехсторонней встрече с Россией

Трамп согласился на встречу с Путиным и Зеленским при необходимости
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Трамп заявил о готовности сесть за стол переговоров с Путиным и Зеленским
Трамп заявил о готовности сесть за стол переговоров с Путиным и Зеленским Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп согласился на предложение украинского лидера Владимира Зеленского провести трехстороннюю встречу с участием президента России Владимира ПутинаОб этом Трамп заявил в ходе брифинга в Белом доме.

«[Сяду за стол переговоров с Путиным и Зеленским] если это необходимо. Я бы хотел, чтобы это случилось еще несколько месяцев назад», — заявил Трамп. Трансляция его выступления ведется на телеканале FoxNews. Он также отметил, что ситуация по украинскому урегулированию, по его мнению, прояснится в течение ближайших двух недель, что позволит определить дальнейшие шаги.

Ранее Владимир Зеленский выразил готовность принять участие во встрече с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в трехстороннем формате. В администрации США также не исключили проведения переговоров между лидерами трех государств. В свою очередь, в Кремле отмечали, что встреча между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может состояться при условии успешной работы профильных делегаций, передает Pravda.ru. 

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Президент США Дональд Трамп согласился на предложение украинского лидера Владимира Зеленского провести трехстороннюю встречу с участием президента России Владимира Путина.  Об этом Трамп заявил в ходе брифинга в Белом доме. «[Сяду за стол переговоров с Путиным и Зеленским] если это необходимо. Я бы хотел, чтобы это случилось еще несколько месяцев назад», — заявил Трамп. Трансляция его выступления ведется на телеканале FoxNews. Он также отметил, что ситуация по украинскому урегулированию, по его мнению, прояснится в течение ближайших двух недель, что позволит определить дальнейшие шаги. Ранее Владимир Зеленский выразил готовность принять участие во встрече с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в трехстороннем формате. В администрации США также не исключили проведения переговоров между лидерами трех государств. В свою очередь, в Кремле отмечали, что встреча между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может состояться при условии успешной работы профильных делегаций, передает Pravda.ru. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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