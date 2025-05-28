Похороны российского актера и педагога Виктора Галкина состоятся во Владивостоке 2 июня. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на окружение артиста. Церемония прощания пройдет на Морском кладбище, начало запланировано на 13:00.
«Прощание состоится 2 июня на Морском кладбище. В 13:00», — уточнил знакомый Галкина в беседе с aif.ru.
Виктор Галкин скончался 25 мая на 65-м году жизни. Его актерский дебют состоялся в 1987 году в картине «Залив счастья». Последней работой артиста стал фильм «Осенние визиты», созданный по произведению российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. Помимо актерской деятельности, Галкин был педагогом — он преподавал в Дальневосточном государственном институте искусств, а также работал в Приморском театре молодежи.
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