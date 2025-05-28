Церемония прощания с актером Виктором Галкиным пройдет в начале июня

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Церемония прощания пройдет 2 июня
Церемония прощания пройдет 2 июня Фото:

Похороны российского актера и педагога Виктора Галкина состоятся во Владивостоке 2 июня. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на окружение артиста. Церемония прощания пройдет на Морском кладбище, начало запланировано на 13:00.

«Прощание состоится 2 июня на Морском кладбище. В 13:00», — уточнил знакомый Галкина в беседе с aif.ru.

Виктор Галкин скончался 25 мая на 65-м году жизни. Его актерский дебют состоялся в 1987 году в картине «Залив счастья». Последней работой артиста стал фильм «Осенние визиты», созданный по произведению российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. Помимо актерской деятельности, Галкин был педагогом — он преподавал в Дальневосточном государственном институте искусств, а также работал в Приморском театре молодежи.

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Похороны российского актера и педагога Виктора Галкина состоятся во Владивостоке 2 июня. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на окружение артиста. Церемония прощания пройдет на Морском кладбище, начало запланировано на 13:00. «Прощание состоится 2 июня на Морском кладбище. В 13:00», — уточнил знакомый Галкина в беседе с aif.ru. Виктор Галкин скончался 25 мая на 65-м году жизни. Его актерский дебют состоялся в 1987 году в картине «Залив счастья». Последней работой артиста стал фильм «Осенние визиты», созданный по произведению российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. Помимо актерской деятельности, Галкин был педагогом — он преподавал в Дальневосточном государственном институте искусств, а также работал в Приморском театре молодежи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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