26 мая 2025

Центробанк фиксирует снижение размера инфляции в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Годовая инфляция в ХМАО снизилась на 9,54%, этот показатель меньше средних по стране
Годовая инфляция в ХМАО снизилась на 9,54%, этот показатель меньше средних по стране Фото:

В Югре весной годовая инфляция снизилась на 9,54%. Этот показатель меньше средних по стране, где годовой темп составил 10,23%, сообщает Центробанк.

«Годовая инфляция снизилась и составила 9,54%. Это ниже, чем в целом по стране (10,23%)», — сообщается на сайте Центробанка со ссылкой на федеральную службу государственной статистики.

При этом в апреле наблюдался рост потребительских цен на 0,43% по сравнению с мартом. Наиболее существенно подорожали услуги и продовольственные товары. Главная причина роста — высокий спрос, который опережает возможности производства. В этих условиях производители и поставщики включают в цены свои возросшие затраты на производство, зарплаты, логистику, уточняет Росстат.

При этом, непродовольственные товары в апреле в ХМАО подешевели. Причиной эксперты называют укрепления рубля, а также сокращение выдачи потребительских кредитов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2025 года цены на картофель выросли почти на 30%. Такие данные привел Тюменьстат.

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В Югре весной годовая инфляция снизилась на 9,54%. Этот показатель меньше средних по стране, где годовой темп составил 10,23%, сообщает Центробанк. «Годовая инфляция снизилась и составила 9,54%. Это ниже, чем в целом по стране (10,23%)», — сообщается на сайте Центробанка со ссылкой на федеральную службу государственной статистики. При этом в апреле наблюдался рост потребительских цен на 0,43% по сравнению с мартом. Наиболее существенно подорожали услуги и продовольственные товары. Главная причина роста — высокий спрос, который опережает возможности производства. В этих условиях производители и поставщики включают в цены свои возросшие затраты на производство, зарплаты, логистику, уточняет Росстат. При этом, непродовольственные товары в апреле в ХМАО подешевели. Причиной эксперты называют укрепления рубля, а также сокращение выдачи потребительских кредитов. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2025 года цены на картофель выросли почти на 30%. Такие данные привел Тюменьстат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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