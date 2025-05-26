Центробанк фиксирует снижение размера инфляции в ХМАО

В Югре весной годовая инфляция снизилась на 9,54%. Этот показатель меньше средних по стране, где годовой темп составил 10,23%, сообщает Центробанк.
«Годовая инфляция снизилась и составила 9,54%. Это ниже, чем в целом по стране (10,23%)», — сообщается на сайте Центробанка со ссылкой на федеральную службу государственной статистики.
При этом в апреле наблюдался рост потребительских цен на 0,43% по сравнению с мартом. Наиболее существенно подорожали услуги и продовольственные товары. Главная причина роста — высокий спрос, который опережает возможности производства. В этих условиях производители и поставщики включают в цены свои возросшие затраты на производство, зарплаты, логистику, уточняет Росстат.
При этом, непродовольственные товары в апреле в ХМАО подешевели. Причиной эксперты называют укрепления рубля, а также сокращение выдачи потребительских кредитов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2025 года цены на картофель выросли почти на 30%. Такие данные привел Тюменьстат.
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