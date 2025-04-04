04 апреля 2025

В ХМАО взлетели цены на картошку: где дешевле всего

В ХМАО цена на картофель достигла 75 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Самый дорогой картофель продается в Ханты-Мансийске
Самый дорогой картофель продается в Ханты-Мансийске Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2025 года цены на картофель выросли почти на 30%. На конец марта кило картошки уже стоил 75 рублей. Такие данные сообщает Тюменьстат.

«В ХМАО на неделе с 25 по 31 марта средняя цена одного килограмма картофеля составляла 75 рублей. На 13 января этот показатель был равен 58,92 рубля. Рост стоимости составил 27,3%», — следует из аналитических данных, опубликованных на сайте Тюменьстата.

Дороже всего килограмм картошки стоит в Ханты-Мансийске — 83,25 рубля. В Сургуте зафиксирована самая дешевая цена на овощ — 71,36 рубля. Чуть дороже картофель можно купить в Белоярском и Нижневартовске — 73,57 и 74,41 рубля соответственно.

Ранее жители Сургута пожаловались на резкий рост цен на прошлогодний картофель в сетевых магазинах. С их слов в отдельных торговых точках стоимость доходит до 137 рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2025 года цены на картофель выросли почти на 30%. На конец марта кило картошки уже стоил 75 рублей. Такие данные сообщает Тюменьстат. «В ХМАО на неделе с 25 по 31 марта средняя цена одного килограмма картофеля составляла 75 рублей. На 13 января этот показатель был равен 58,92 рубля. Рост стоимости составил 27,3%», — следует из аналитических данных, опубликованных на сайте Тюменьстата. Дороже всего килограмм картошки стоит в Ханты-Мансийске — 83,25 рубля. В Сургуте зафиксирована самая дешевая цена на овощ — 71,36 рубля. Чуть дороже картофель можно купить в Белоярском и Нижневартовске — 73,57 и 74,41 рубля соответственно. Ранее жители Сургута пожаловались на резкий рост цен на прошлогодний картофель в сетевых магазинах. С их слов в отдельных торговых точках стоимость доходит до 137 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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