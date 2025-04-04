В ХМАО взлетели цены на картошку: где дешевле всего

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2025 года цены на картофель выросли почти на 30%. На конец марта кило картошки уже стоил 75 рублей. Такие данные сообщает Тюменьстат.
«В ХМАО на неделе с 25 по 31 марта средняя цена одного килограмма картофеля составляла 75 рублей. На 13 января этот показатель был равен 58,92 рубля. Рост стоимости составил 27,3%», — следует из аналитических данных, опубликованных на сайте Тюменьстата.
Дороже всего килограмм картошки стоит в Ханты-Мансийске — 83,25 рубля. В Сургуте зафиксирована самая дешевая цена на овощ — 71,36 рубля. Чуть дороже картофель можно купить в Белоярском и Нижневартовске — 73,57 и 74,41 рубля соответственно.
Ранее жители Сургута пожаловались на резкий рост цен на прошлогодний картофель в сетевых магазинах. С их слов в отдельных торговых точках стоимость доходит до 137 рублей.
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