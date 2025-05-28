28 мая 2025

Удобнее и безопаснее кредита: почему тюменский бизнес выбирает лизинг

В Тюменской области лизинг стал главным инструментом малого и среднего бизнеса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лизинговые компании предлагают бизнесу все - от авторезины до сельскохозяйственной техники
Лизинговые компании предлагают бизнесу все - от авторезины до сельскохозяйственной техники Фото:

Средний и малый бизнес Тюмени в большинстве случаев предпочитает лизинг кредитам на покупку оборудования. Об этом URA.RU рассказали представители единственной в регионе лизинговой компании со 100% участием государства «ТАЛК Лизинг».

«Если крупный бизнес, промышленные предприятия сейчас предпочитают просто приобретать нужное им оборудование, то средним и малым предприятиям, чаще всего, прямые покупки не по карману. Поэтому основная доля лизинга в регионе приходится как раз на такие компании», — пояснили агентству в компании.

Отмечается, что среди финансовых инструментов в большинстве случаев бизнес выбирает лизинг. «Правила этого инструмента более гибкие. Платежи могут быть распределены в зависимости от сезонности, опыта работы предприятия, других факторов. Кроме того, рынок сейчас предлагает лизинг чего угодно — от автошин до сложнейшего технологического или медицинского оборудования», — пояснил URA.RU представитель «ТАЛК Лизинг».

В компании уточнили, что за счет гибкости инструмента, в большинстве случаев при возникновении просрочки вопрос удается решить в досудебном порядке. Ранее стало известно об обвинениях, которые «ТАЛК Лизинг» высказал в адрес производителей китайских автомобилей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средний и малый бизнес Тюмени в большинстве случаев предпочитает лизинг кредитам на покупку оборудования. Об этом URA.RU рассказали представители единственной в регионе лизинговой компании со 100% участием государства «ТАЛК Лизинг». «Если крупный бизнес, промышленные предприятия сейчас предпочитают просто приобретать нужное им оборудование, то средним и малым предприятиям, чаще всего, прямые покупки не по карману. Поэтому основная доля лизинга в регионе приходится как раз на такие компании», — пояснили агентству в компании. Отмечается, что среди финансовых инструментов в большинстве случаев бизнес выбирает лизинг. «Правила этого инструмента более гибкие. Платежи могут быть распределены в зависимости от сезонности, опыта работы предприятия, других факторов. Кроме того, рынок сейчас предлагает лизинг чего угодно — от автошин до сложнейшего технологического или медицинского оборудования», — пояснил URA.RU представитель «ТАЛК Лизинг». В компании уточнили, что за счет гибкости инструмента, в большинстве случаев при возникновении просрочки вопрос удается решить в досудебном порядке. Ранее стало известно об обвинениях, которые «ТАЛК Лизинг» высказал в адрес производителей китайских автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...