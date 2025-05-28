Удобнее и безопаснее кредита: почему тюменский бизнес выбирает лизинг

Средний и малый бизнес Тюмени в большинстве случаев предпочитает лизинг кредитам на покупку оборудования. Об этом URA.RU рассказали представители единственной в регионе лизинговой компании со 100% участием государства «ТАЛК Лизинг».
«Если крупный бизнес, промышленные предприятия сейчас предпочитают просто приобретать нужное им оборудование, то средним и малым предприятиям, чаще всего, прямые покупки не по карману. Поэтому основная доля лизинга в регионе приходится как раз на такие компании», — пояснили агентству в компании.
Отмечается, что среди финансовых инструментов в большинстве случаев бизнес выбирает лизинг. «Правила этого инструмента более гибкие. Платежи могут быть распределены в зависимости от сезонности, опыта работы предприятия, других факторов. Кроме того, рынок сейчас предлагает лизинг чего угодно — от автошин до сложнейшего технологического или медицинского оборудования», — пояснил URA.RU представитель «ТАЛК Лизинг».
В компании уточнили, что за счет гибкости инструмента, в большинстве случаев при возникновении просрочки вопрос удается решить в досудебном порядке. Ранее стало известно об обвинениях, которые «ТАЛК Лизинг» высказал в адрес производителей китайских автомобилей.
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