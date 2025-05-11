Пермячка за три тысячи рублей помогала нелегальным мигрантам

В Перми судебные приставы взыскали с 53-летней местной жительницы уголовный штраф за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Женщина, получив вознаграждение в размере 3 тысяч рублей, подала документы в МФЦ для регистрации двух иностранцев по адресу своей квартиры. При этом она не планировала предоставлять помещение для их фактического проживания и знала, что указанные лица не будут находиться по данному адресу.
«Действия пермячки препятствовали осуществлению контроля за соблюдением миграционного законодательства и перемещением иностранных граждан на территории Российской Федерации. Суд признал женщину виновной по двум эпизодам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ „Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации“. За каждое нарушение ей грозил штраф в размере 100 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю.
Однако с учетом признания вины, раскаяния и наличия несовершеннолетнего ребенка на иждивении, сумма штрафа была снижена. Пермячка должна была выплатить в общей сложности 110 тысяч рублей уголовного штрафа. Производство по делу завершено фактическим исполнением решения суда.
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