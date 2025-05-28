В Тобольске открыли организацию, объединяющую участников СВО

В Тобольске открыли организацию «Держава», которая объединит участников СВО
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Об открытии «Державы» сообщил глава Тобольска Петр Вагин
Об открытии «Державы» сообщил глава Тобольска Петр Вагин Фото:

В Тобольске 28 мая открыли местное отделение региональной организации «Держава», объединяющей участников специальной военной операции. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своем telegram-канале. Организация будет помогать ветеранам, которых хотят участвовать в политической и общественной жизни города.

«„Держава“ объединит участников специальной военной операции, наших земляков, которые с честью выполнили свой долг. Сейчас они готовы направить свой опыт и энергию на помощь другим ветеранам СВО и их семьям, на патриотическое воспитание подрастающего поколения. И это начинание заслуживает самой высокой поддержки», — подчеркнул он.

Руководителем отделения является Юрий Золотарев, который с первых дней СВО принимал участие в боевых действиях и после возвращения возглавил военный комиссариат по Тобольску и Тобольскому району. Вагин выразил уверенность, что опыт Золотарева окажется востребованным в работе организации.

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В Тобольске 28 мая открыли местное отделение региональной организации «Держава», объединяющей участников специальной военной операции. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своем telegram-канале. Организация будет помогать ветеранам, которых хотят участвовать в политической и общественной жизни города. «„Держава“ объединит участников специальной военной операции, наших земляков, которые с честью выполнили свой долг. Сейчас они готовы направить свой опыт и энергию на помощь другим ветеранам СВО и их семьям, на патриотическое воспитание подрастающего поколения. И это начинание заслуживает самой высокой поддержки», — подчеркнул он. Руководителем отделения является Юрий Золотарев, который с первых дней СВО принимал участие в боевых действиях и после возвращения возглавил военный комиссариат по Тобольску и Тобольскому району. Вагин выразил уверенность, что опыт Золотарева окажется востребованным в работе организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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