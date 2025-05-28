Тысячи тюменцев перестанут платить за капремонт, а деньги им вернут

Собственники жилья в домах с числом квартир менее пяти в Тюменской области освобождаются от обязательных взносов на капитальный ремонт. Об этом сообщает telegram-канал регионального департамента ЖКХ.
«В региональную программу капитального ремонта МКД в июне будут внесены изменения, которые освободят собственников помещений в домах до пяти квартир от оплаты взносов на капитальный ремонт. Исключение будет сделано для домов, в которых уже проводились работы по капремонту. Они продолжат оплачивать взносы до полного возмещения затрат на дом», — указано в публикации департамента ЖКХ Тюменской области.
Для получения компенсаций нужно обратиться в ТРИЦ с пакетом документов. Деньги обещают вернуть в течение месяца. Сумма выплаты будет равна общему объему средств, выплаченных собственником за капремонт.
«Проработка этого решения началась не вчера. Жители небольших домов обращались с просьбами исключить их из программы, потому что они тесно общаются с соседями и самостоятельно поддерживают свои дома, делают ремонты. Особенно активно по этому вопросу мы общались с жителями Заводоуковского округа. Уверены, что после возврата средств они вложат их в капремонт общего имущества», — сообщает telegram-канал со ссылкой на слова директор департамента ЖКХ Семен Тегенцев.
По данным региональной программы, в настоящее время в списке капремонта числятся 603 дома, в которых менее пяти квартир. В 187 из них уже выполнены работы — жители этих домов будут продолжать платить взносы до тех пор, пока полностью не компенсируют понесенные расходы. В оставшихся 416 домах будет произведен перерасчет, и ранее уплаченные суммы вернут собственникам помещений.
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