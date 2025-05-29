На СВО погиб брат тюменского чиновника. Фото

В ходе СВО погиб брат главы Абатского района Денис Володин
© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Володин ушел на СВО добровольцем
Денис Володин ушел на СВО добровольцем Фото:

В зоне проведения специальной военной операции погиб Денис Володин, который приходился троюродным братом главе Абатского района (Тюменская область) Игорю Васильеву. Об этом чиновник рассказал в своем telegram-канале.

«Государственные награды: Медаль „За отвагу“ и Орден „Мужества“, сегодня, военный комиссар Владимир Лютов передал маме погибшего на СВО нашего земляка Дениса Алексеевича Володина. <...> Для меня лично, это семейная боль и потеря, ведь Денис приходится мне троюродным братом. Низкий поклон маме Светлане Алексеевне, вечная память Денису Володину и всем нашим абатчанам, отдавшим свои жизни за Родину в жестокой схватке с неонацизмом!», — указано в публикации главы Абатского района.

Денис Володин ушел на фронт добровольцем, в зоне СВО он служил в составе ДРГ. Военный погиб в апреле 2024 года под поселком Очертино Донецкой народной республики.

Ранее URA.RU писало о том, что в зоне проведения СВО погиб лесник из Тюменской области Сергей Гордеюк. Он также отправился на спецоперацию добровольцем.

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В зоне проведения специальной военной операции погиб Денис Володин, который приходился троюродным братом главе Абатского района (Тюменская область) Игорю Васильеву. Об этом чиновник рассказал в своем telegram-канале. «Государственные награды: Медаль „За отвагу“ и Орден „Мужества“, сегодня, военный комиссар Владимир Лютов передал маме погибшего на СВО нашего земляка Дениса Алексеевича Володина. <...> Для меня лично, это семейная боль и потеря, ведь Денис приходится мне троюродным братом. Низкий поклон маме Светлане Алексеевне, вечная память Денису Володину и всем нашим абатчанам, отдавшим свои жизни за Родину в жестокой схватке с неонацизмом!», — указано в публикации главы Абатского района. Денис Володин ушел на фронт добровольцем, в зоне СВО он служил в составе ДРГ. Военный погиб в апреле 2024 года под поселком Очертино Донецкой народной республики. Ранее URA.RU писало о том, что в зоне проведения СВО погиб лесник из Тюменской области Сергей Гордеюк. Он также отправился на спецоперацию добровольцем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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