В зоне проведения специальной военной операции погиб Денис Володин, который приходился троюродным братом главе Абатского района (Тюменская область) Игорю Васильеву. Об этом чиновник рассказал в своем telegram-канале.
«Государственные награды: Медаль „За отвагу“ и Орден „Мужества“, сегодня, военный комиссар Владимир Лютов передал маме погибшего на СВО нашего земляка Дениса Алексеевича Володина. <...> Для меня лично, это семейная боль и потеря, ведь Денис приходится мне троюродным братом. Низкий поклон маме Светлане Алексеевне, вечная память Денису Володину и всем нашим абатчанам, отдавшим свои жизни за Родину в жестокой схватке с неонацизмом!», — указано в публикации главы Абатского района.
Денис Володин ушел на фронт добровольцем, в зоне СВО он служил в составе ДРГ. Военный погиб в апреле 2024 года под поселком Очертино Донецкой народной республики.
Ранее URA.RU писало о том, что в зоне проведения СВО погиб лесник из Тюменской области Сергей Гордеюк. Он также отправился на спецоперацию добровольцем.
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