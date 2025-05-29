29 мая 2025

Человек погиб во вспыхнувшей квартире в Каменске-Уральском. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Причина пожара устанавливается
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В Каменске-Уральском (Свердловская область) при пожаре погиб человек. Возгорание произошло в квартире на первом этаже дома на улице Строителей, 33. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Самостоятельно эвакуировались 10 человек. Огнеборцы звеньями газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств спасли 19 человек», — уточнили в МЧС. Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров.

На месте происшествия работают 18 спасателей и шесть единиц техники. Сейчас огнеборцы проливают и разбирают сгоревшие конструкции. Причины инцидента устанавливают дознаватели МЧС.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) при пожаре погиб человек. Возгорание произошло в квартире на первом этаже дома на улице Строителей, 33. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. «Самостоятельно эвакуировались 10 человек. Огнеборцы звеньями газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств спасли 19 человек», — уточнили в МЧС. Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. На месте происшествия работают 18 спасателей и шесть единиц техники. Сейчас огнеборцы проливают и разбирают сгоревшие конструкции. Причины инцидента устанавливают дознаватели МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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