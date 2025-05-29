В Каменске-Уральском (Свердловская область) при пожаре погиб человек. Возгорание произошло в квартире на первом этаже дома на улице Строителей, 33. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«Самостоятельно эвакуировались 10 человек. Огнеборцы звеньями газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств спасли 19 человек», — уточнили в МЧС. Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров.
На месте происшествия работают 18 спасателей и шесть единиц техники. Сейчас огнеборцы проливают и разбирают сгоревшие конструкции. Причины инцидента устанавливают дознаватели МЧС.
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