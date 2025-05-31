31 мая 2025

Прокуратура взяла на контроль смертельное ДТП на трассе под Чайковским

© Служба новостей «URA.RU»
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Надзорный орган проконтролирует ход расследования причин аварии
Надзорный орган проконтролирует ход расследования причин аварии Фото:

Прокуратура Пермского края подключилась к разбирательству по факту смертельного ДТП под Чайковским. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Контролируется установление обстоятельств, причин и условий ДТП, произошедшего на территории Чайковского округа, в котором погиб несовершеннолетний и пострадали люди. На контроль также поставлен ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту», — написано в telegram-канале ведомства.

URA.RU сообщало ранее, что в результате аварии машина оказалась в кювете и перевернулась. В результате погиб подросток. Двое несовершеннолетних и водитель были госпитализированы. У женщины за рулем не было права управления автомобилем.

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Прокуратура Пермского края подключилась к разбирательству по факту смертельного ДТП под Чайковским. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. «Контролируется установление обстоятельств, причин и условий ДТП, произошедшего на территории Чайковского округа, в котором погиб несовершеннолетний и пострадали люди. На контроль также поставлен ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту», — написано в telegram-канале ведомства. URA.RU сообщало ранее, что в результате аварии машина оказалась в кювете и перевернулась. В результате погиб подросток. Двое несовершеннолетних и водитель были госпитализированы. У женщины за рулем не было права управления автомобилем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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