Прокуратура взяла на контроль смертельное ДТП на трассе под Чайковским

Прокуратура Пермского края подключилась к разбирательству по факту смертельного ДТП под Чайковским. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Контролируется установление обстоятельств, причин и условий ДТП, произошедшего на территории Чайковского округа, в котором погиб несовершеннолетний и пострадали люди. На контроль также поставлен ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту», — написано в telegram-канале ведомства.
URA.RU сообщало ранее, что в результате аварии машина оказалась в кювете и перевернулась. В результате погиб подросток. Двое несовершеннолетних и водитель были госпитализированы. У женщины за рулем не было права управления автомобилем.
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