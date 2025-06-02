В 2024 году тюменская мэрия заработала на торгах существенно меньше, чем годом ранее

Власти Тюмени в 2024 году продали городское имущество на торгах на сумму 3,1 млн рублей. Такие данные передает пресс-служба администрации города. Годом ранее поступления в бюджет были значительно существеннее.
«В 2024 году тюменские власти продали на торгах городское имущество на сумму 3,1 млн рублей. Прогнозный план приватизации на 2024 год реализован в полном объеме», — передает слова мэрии издание РБК Тюмень.
В администрации также добавили, что на аукционах с молотка ушли восемь транспортных средств, среди которых был один экскаватор. Среди проданных объектов его стоимость была наибольшей — порядка одного миллиона рублей. Также мэрия продала и одно нежилое помещение. Его общая площадь превышает 18 квадратных метров.
Кроме того, еще 15,9 млн рублей поступили в бюджет при выкупе арендованного бизнеса имущества без проведения торгов. Речь идет о шести жилых помещениях общей площадью 761,7 квадратного метра. В прошлом году объем выручки от продажи имущества на торгах был существенно выше и составил 62,6 млн рублей.
Ранее директор департамента финансов Тюмени Артем Катренко сообщал, что бюджет города за 2024 год стал рекордным по доходам и расходам — 49,1 и 48,7 млрд рублей соответственно. Основная часть средств была направлена на реализацию муниципальных программ, развитие инфраструктуры и улучшение городской среды. Продажа и приватизация имущества остаются дополнительным источником пополнения бюджета.
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