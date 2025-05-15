Бюджет Тюмени побил рекорд по доходам и расходам

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Парк имени Константина Лагунова был создан на деньги из городского бюджета
Парк имени Константина Лагунова был создан на деньги из городского бюджета Фото:

Бюджет Тюмени за 2024 год стал самым большим по объемам доходов и расходов за предыдущие годы. Об этом сообщил директор городского департамента финансов и налоговой политики Артем Катренко. Доклад был зачитан в ходе заседания Тюменской городской думы.

«По итогам прошлого года доходы бюджета Тюмени составили 49,1 млрд рублей, расходы — 48,7 млрд рублей. Бюджет 2024 года — это самый большой по объему доходов и расходов бюджет за последние годы»,— рассказал Артем Катренко.

Он также отметил, что 95% всех расходов осуществлялись в рамках муниципальных программ. Бюджет города был распределен на развитие инфраструктуры Тюмени, строительство дорог и усовершенствование городской среды.

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Бюджет Тюмени за 2024 год стал самым большим по объемам доходов и расходов за предыдущие годы. Об этом сообщил директор городского департамента финансов и налоговой политики Артем Катренко. Доклад был зачитан в ходе заседания Тюменской городской думы. «По итогам прошлого года доходы бюджета Тюмени составили 49,1 млрд рублей, расходы — 48,7 млрд рублей. Бюджет 2024 года — это самый большой по объему доходов и расходов бюджет за последние годы»,— рассказал Артем Катренко. Он также отметил, что 95% всех расходов осуществлялись в рамках муниципальных программ. Бюджет города был распределен на развитие инфраструктуры Тюмени, строительство дорог и усовершенствование городской среды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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