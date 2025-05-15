Бюджет Тюмени побил рекорд по доходам и расходам

Бюджет Тюмени за 2024 год стал самым большим по объемам доходов и расходов за предыдущие годы. Об этом сообщил директор городского департамента финансов и налоговой политики Артем Катренко. Доклад был зачитан в ходе заседания Тюменской городской думы.
«По итогам прошлого года доходы бюджета Тюмени составили 49,1 млрд рублей, расходы — 48,7 млрд рублей. Бюджет 2024 года — это самый большой по объему доходов и расходов бюджет за последние годы»,— рассказал Артем Катренко.
Он также отметил, что 95% всех расходов осуществлялись в рамках муниципальных программ. Бюджет города был распределен на развитие инфраструктуры Тюмени, строительство дорог и усовершенствование городской среды.
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